La respuesta inapelable de Fabián a la provocación de Guti en la lucha por el Balón de Oro

El exmadridista se pronunció abiertamente hace unos días sobre quién debía ser el ganador de dicho premio y descartó al palaciego de una manera algo chulesca. Y el jugador del PSG le ha respondido como mejor sabe hacerlo, en el campo

Falta muy poco para que se cierren las votaciones para elegir al Balón de Oro 2026. Un galardón que ha vuelto a recuperar la emoción una vez que Cristiano Ronaldo y Messi han dejado de acapararlo año tras año. Ahora, son muchos los que pueden sumar este trofeo a sus vitrinas personales, casi los mismos criterios que hay para votar. Y para gustos, colores.

Algunos creen que debe estar relacionado con el máximo goleador, algo que se premia ya con la Bota de Oro, otros señalan que debe ser el que despliegue el mejor fútbol individual así como están los que apuntan que la conquista de títulos debe ser fundamental para poder alzarlo. O lo que es lo mismo, sin ganar un título con tu equipo no debes optar a ganarlo.

Y esta semana, José María Gutiérrez 'Guti' ha hecho su pronóstico y ha menospreciado a un futbolista español que también está dentro de las quinielas, le guste o no.

El exmadridista ha descartado por completo a Fabián Ruiz, jugador del PSG y pieza fundamental de la selección española en el centro del campo: "Yo creo que va a estar entre Harry Kane, Mbappé y Rodri. El favorito para mí es Mbappé, pero es que está muy dividido. Yo quiero que lo gane Mbappé porque juega en el Real Madrid, pero también podría ser Rodri. Si es por títulos, Fabián ha ganado Champions y Mundial, pero no creo que se lo vayan a dar a Fabián porque no tiene nombre para ganar este premio, aunque si es por méritos se lo tienen que dar, pero hay otros que tienen más nombres que él".

Pues la respuesta del palaciego no se ha hecho esperar. Aunque todavía no lo ha hecho con micrófono en mano, sí lo ha hecho en el campo, como mejor sabe hacerlo. Y es que los éxitos de la selección española van de la mano de las participaciones de Fabián.

Y es que a día de hoy nunca ha perdido un partido en 90 minutos con España. Ha disputado 51 encuentros y ha ganado 35 y ha empatado 16. Un récord internacional que ya le hace ser un fijo para Luis de la Fuente tanto en las convocatorias como a la hora de poner su once: Fabián y diez más.

Ante Inglaterra en la Nations League, el sevillano saltó de inicio y fue sustituido en el minuto 70, cuando en el marcador figuraba el empate a dos.

Seis títulos en 2025-2026 le hacen ser candidato al Balón de Oro

Hasta seis títulos colectivos ha conseguido Fabián Ruiz en la pasada 2025-26. Cinco con el PSG y uno con la selección española: Ligue 1, Champions League, Supercopa de Europa, Supercopa de Francia, Copa Intercontinental y Mundial 2026.

Sin duda, un año dorado que podría cerrar con un broche de oro como es esta distinción individual. En el PSG se ha ganado su titularidad con Luis Enrique a base de mucho trabajo defensivo, ya que el asturiano no perdona a nadie que no presione y recupere balones para el equipo por mucha calidad que tenga. Y esto ha hecho que con España también colabore en tareas defensivas y no solo se dedique a sacar el balón jugado desde atrás.

Además, su zancada y su buena pegada le hacen ser un 'todocampista' con gol y que, de no existir ahora mismo Rodri, podría ser considerado el centrocampista más completo del fútbol español y europeo. Sin ir más lejos, Rodri ya lo ganó y ni siquiera le hizo falta un Mundial. Ahora, el jugador del FC Barcelona vuelve a ser candidato por sus dotes, no por rendimiento, ya que el año pasado estuvo casi todo el año lesionado y con el Manchester City no ganó ningún gran título. Pero para Guti no tiene todavía el estatus para ser Balón de Oro.