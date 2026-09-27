La reflexión desde Alemania sobre Guardiola: "Hace todo lo que puede para engañar"

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, exmédico del Bayern, cargó duramente contra Guardiola en su biografía, recordando los desencuentros que ambos protagonizaron durante la etapa del catalán en el conjunto alemán

La etapa de Pep Guardiola en el Bayern Múnich no estuvo exenta de conflictos. El catalán lo ganó todo en Alemania menos una Champions, algo que le ha perseguido a lo largo de su carrera pese a tener tres orejonas en su haber, pero una de las polémicas más conocidas en tierras alemanas es la que mantuvo con Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, jefe médico del conjunto bávaro durante buena parte de su trayectoria. Años después de aquellos desencuentros, el doctor confesó en su biografía cómo vivió su relación con el entrenador español y no escatimó en críticas.

Müller-Wohlfahrt recogió sus recuerdos en el libro 'Mirar con las manos: mi vida y mi medicina', del que el diario alemán 'Bild' publicó un extracto. En sus páginas, el médico describió a Guardiola de una manera especialmente dura, como una persona "de baja autoestima".

"Creo que Pep Guardiola es una persona de baja autoestima que hace todo lo que puede para engañar a los demás. Por lo tanto, parece vivir con un miedo constante, no tanto por las derrotas, sino mucho más por la pérdida de poder y autoridad", afirmó.

La tensión entre ambos se produjo en pretemporada, al tercer entrenamiento de Guardiola con el Bayern. Fue ahí cuando el preparador catalán preguntó por la situación de dos jugadores lesionados al médico, ya que según él tendrían que haberse recuperado antes, pregunta que hizo con "un tono agresivo y de reproche", según Müller-Wohlfahrt.

Desde entonces, el conflicto entre ambos fue frecuente. El médico del Bayern cuestionó también los métodos empleados por Guardiola y estableció una comparación con la temporada anterior a la llegada del entrenador. Según su relato, durante la campaña 2012/13 el Bayern había sufrido únicamente tres lesiones musculares antes de que Pep Guardiola asumiera el cargo, mientras que con su llegada las lesiones aumentaron mucho.

"Iba a ser un debate y se convirtió en un escándalo. Perdí los papeles, grité a Guardiola y luego golpeé la mesa con tanta fuerza que temblaron los platos y las tazas. Por primera vez grité a alguien", explicó Müller-Wohlfahrt al contar que la tensión era tal que acabó perdiendo los nervios.

El médico dejó su puesto en el Bayern en abril de 2015, después de casi cuatro décadas vinculado al club, en un momento marcado por sus desencuentros con Guardiola. Posteriormente, estuvo dos años alejado de la entidad y regresó en noviembre de 2017. Al margen de su trabajo en conjunto alemán, Müller-Wohlfahrt tiene una extensa trayectoria dentro de la medicina deportiva y trabajó con figuras como Boris Becker, Sven Hannawald, Katarina Witt o Usain Bolt.

Aquella relación entre el entrenador y el responsable médico del Bayern quedó marcada por sus diferencias a la hora de trabajar y por varios enfrentamientos personales. El propio Müller-Wohlfahrt decidió dejar por escrito su versión de una etapa que, según sus propias palabras, estuvo lejos de ser sencilla.