Daniel Osvaldo, en estado grave: ingresado en la UCI con pronóstico reservado

El exdelantero de 40 años fue ingresado en un hospital del Llavallol, en Argentina, con un derrame pleural por el que tuvo que ser intervenido de urgencia

Preocupación en Argentina por el estado de salud del exfutbolista Daniel Osvaldo. El que fuera delantero del Espanyol durante temporada y media y 14 veces internacional por Italia, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Llavallol, en la provincia de Buenos Aires.

El exfutbolita, de 40 años, que se retiró definitivamente en 2020, ha sufrido un derrame pleural debido a la acumulación de líquido alrededor del pulmón derecho, por lo que fue trasladado al hospital después de varios días en los que se sentía mal. En estos momento se encuentra con pronóstico reservado.

Según las informaciones difundidas, Osvaldo llevaba varios días encontrándose mal hasta que su hermana lo encontró y decidió trasladarlo al hospital. Una vez allí, los médicos determinaron la gravedad de su estado y procedieron a su ingreso en la UCI, donde permanece bajo vigilancia médica y con pronóstico reservado.

La situación del exinternacional italiano ha generado preocupación, especialmente por la gravedad del cuadro clínico y la falta de noticias que confirmen una evolución favorable.

Un pasado marcado por los problemas personales

El delicado estado de salud de Osvaldo llega después de que el exfutbolista hablara públicamente, en julio de 2026, sobre sus problemas con la depresión y las adicciones. En aquella ocasión, reconoció sus dificultades personales y pidió ayuda para afrontar esa etapa de su vida.

Osvaldo, que desarrolló parte de su carrera en el fútbol español con la camiseta del Espanyol, puso fin a su trayectoria profesional en 2020, tras una carrera en la que también defendió los colores de equipos como la Roma, la Juventus y el Boca Juniors. Por el momento, el exdelantero continúa ingresado en la UCI, a la espera de una evolución de su estado de salud.

Daniel Osvaldo, una carrera entre el talento y los grandes escenarios del fútbol

Daniel Osvaldo desarrolló una trayectoria deportiva marcada por su capacidad goleadora y su paso por algunos de los clubes más importantes de Europa. Nacido en Lanús (Argentina) en 1986, el delantero dio el salto a Italia con 20 años y llegó a convertirse en internacional con la selección italiana.

Su etapa en el Espanyol, durante la temporada 2010-2011, fue uno de los capítulos más destacados de su carrera. Con el conjunto blanquiazul se consolidó como un delantero de referencia, gracias a su potencia física, su movilidad y su capacidad para marcar diferencias en el área.

Tras su etapa en Barcelona, dio el salto a la AS Roma, donde jugó entre 2011 y 2013 y anotó 28 goles en 57 partidos. Posteriormente, fichó por el Southampton inglés y pasó por equipos como la Juventus y el Inter de Milán, antes de cumplir uno de sus grandes sueños: jugar en Boca Juniors. También defendió la camiseta del Oporto portugués. En el plano internacional, Osvaldo fue internacional con la selección italiana, con la que disputó 14 partidos y marcó cuatro goles.

En 2016 anunció su retirada del fútbol profesional para centrarse en su pasión por la música y formar su banda de rock, Barrio Viejo. Sin embargo, en 2020 regresó brevemente a los terrenos de juego para jugar en Banfield, en Argentina, antes de poner fin definitivamente a su carrera futbolística.

Así se cerró la trayectoria de un delantero que dejó su huella en el Espanyol y que vivió una carrera marcada por su paso por algunas de las grandes ligas europeas y por su posterior dedicación a la música.