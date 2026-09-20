El Espanyol espera el debut de Roberto Fernández con la selección española: su nuevo precio en el mercado

Si debuta en alguno de los tres partidos para los que ha sido convocado por Luis de la Fuente, la cláusula de rescisicón del delantero perico se verá elevada en 5 millones de euros más

El gran momento de Roberto Fernández con el Espanyol, con el que ha anotado seis goles en las siete primeras jornadas de LaLiga, ha tenido como premio su primera convocatoria con la selección española absoluta (en su momento sí llegó a jugar seis choques con la sub 21 en los que firmó dos tantos).

Así, el delantero andaluz es una de las cuatro novedades incluidas por Luis de la Fuente en la primera lista ofrecida después de conquistar el Mundial. Junto al atacante perico, se estrena también el meta Josep Martínez, del Inter de Milán, por la lesión de Joan García, pese al gran momento del bético Ávaro Valles, y regresan Huijsen y Fermín López por Marcos Llorente, que ha decidido acabar su carrera como internacional, y Gavi.

De 25 a 30 millones de euros solo con debutar como internacional

Por su parte, Roberto Fernández ocupa el lugar de Borja Iglesias, que ha comenzando el curso con problemas físicos, y espera aprovechar la oportunidad en los encuentros de la Nations League ante Inglaterra, Croacia y República Checa.

Además, si logra debutar en alguno de los tres mencionados partidos, el Espanyol se verá beneficiado ante los movimientos que puedan surgir por parte de clubes interesados en su fichaje. No en vano, en dicho caso, su cláusula de rescisión, fijada actualmente en 25 millones de euros, se verá aumentada para pasar a ser de 30 millones, como adelantó Esports Cope.

Más condiciones que pueden aumentar su cláusula de rescisión

Cabe recordar en este sentido que la entidad blanquiazul ya rechazó en el pasado mercado de verano una propuesta del Hull City. “Ha habido un interés, no en la última semana, pero sí a mediados de agosto, de un equipo inglés por Roberto. Una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno. Ha habido una oferta, que no la hemos considerado, pero fue a mediados de agosto, o antes incluso", desveló Monchi, director deportivo blanquiazul.

Pero en el acuerdo cerrado en su día por su antecesor, Fran Garagarza, quedó estipulado que el precio del ariete cordobés aún puede subir más si se cumplen otra serie de objetivos o condiciones. Una de ellas es que, como sucedió en la ventana de transferencias estival, el interesado sea un conjunto de la Premier League. Y según el periodista Matteo Moretto, aún hay más letra pequeña que puede elevar esa cláusula de rescisión fijada como base.

La trayectoria y los números de Roberto Fernández

Tras pasar por las canteras del Córdoba y el Sevilla FC, Roberto Fernández se estrenó con el primer equipo del Málaga en la 21/22, en Segunda división, y dos campañas después se salió en Primera RFEF con 19 dianas, tras un paréntesis como cedido en el filial del FC Barcelona.

Su buen hacer en la Categoría de Bronce del fútbol español le llevó a dar el salto al Sporting de Braga hace dos veranos. El club portugués pagó algo menos de 2,5 millones por su traspaso, pero un año después, tras seis meses a préstamo en el Espanyol, le vendió el 62,5% de sus derechos a cambio de 7,75 millones de euros.

En concreto, el club perico pagó inicialmente 6,2 ‘kilos’, de los que el Málaga se llevó el 10% de la plusvalía, y 1,55 millones más tras certificar la permanencia esta pasada campaña. Además, en caso de continuar de nuevo otra temporada en Primera División, la cuantía se incrementará en otros 1,55 millones para pasar a controlar el 75% del jugador.