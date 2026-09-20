Roberto Fernández se va con la Roja con una espina clavada en el Espanyol

Roberto Fernández vivió una noche de contrastes antes de incorporarse a la Selección Española. El delantero del Espanyol fue homenajeado tras su convocatoria, pero terminó abatido después de la goleada del Elche, en un partido en el que los pericos jugaron con uno más desde el minuto 6

Roberto Fernández vivió una noche de contrastes antes de incorporarse a la Selección Española. El delantero fue homenajeado por el Espanyol tras su convocatoria, pero terminó abatido después de la goleada del Elche en un partido en el que los pericos jugaron con un futbolista más desde el minuto 6. El viernes estaba llamado a ser uno de los días más especiales de la carrera de Roberto Fernández. El RCDE Stadium le recibió con cánticos de 'Roberto, Selección' y el Espanyol quiso reconocer públicamente su gran inicio de temporada antes del encuentro frente al Elche.

Horas antes, además, había recibido la noticia que llevaba persiguiendo desde que comenzó a destacar con el conjunto blanquiazul: Luis de la Fuente le había incluido en la convocatoria de la Selección Española para el próximo parón internacional.

El delantero cordobés llegaba a la llamada de la Roja después de haber marcado seis goles en las seis primeras jornadas. Un rendimiento que no pasó desapercibido para el seleccionador, que justificó su decisión: "Le hemos estado siguiendo mucho y ahora es su momento. Es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y en nuestro juego". Todo apuntaba, por tanto, a una noche redonda. Pero el fútbol tenía preparado otro desenlace.

Una noche para olvidar antes de viajar con España

El Espanyol acabó cayendo con estrépito ante el Elche pese a jugar prácticamente todo el encuentro en superioridad numérica. El conjunto ilicitano se quedó con diez jugadores desde el minuto 6, pero los blanquiazules fueron incapaces de aprovechar la circunstancia y terminaron recibiendo una derrota especialmente dolorosa. Roberto fue uno de los jugadores que más evidenció el golpe al finalizar el encuentro. El atacante estuvo lejos del nivel mostrado durante las primeras jornadas y apenas pudo entrar en juego ante un Espanyol que tampoco encontró soluciones en ataque. El dato refleja su discreta actuación: no consiguió realizar ningún disparo entre los tres palos en los 90 minutos. Su única tentativa acabó en el fondo de la portería, pero el tanto no subió al marcador al encontrarse en posición de fuera de juego. El balón, eso sí, terminó golpeando en la madera.Pese a ello, el delantero no dejó de trabajar y mantuvo el esfuerzo hasta el pitido final. Una actitud que ya había mostrado durante su gran arranque de temporada y que ahora le permitirá marcharse con España pese al mal sabor de boca.

Tres semanas sin Roberto para Manolo González

La convocatoria de De la Fuente supone una recompensa individual para Roberto, pero también deja un problema para Manolo González. El técnico del Espanyol perderá durante el parón a uno de sus jugadores más determinantes y deberá afrontar varias semanas sin una de sus principales referencias ofensivas.

No será el único internacional que abandone la disciplina perica. Vanja Drkusic ha sido citado por Eslovenia, mientras que Javi Hernández se incorporará a la selección española Sub-21 dirigida por David Gordo.

Precisamente Javi Hernández se ha convertido en uno de los mejores socios de Roberto en este inicio de curso. La ausencia de ambos obligará al Espanyol a buscar alternativas durante un periodo en el que, además, el equipo necesita corregir las dudas que ha dejado atrás.

La defensa, otro quebradero de cabeza

La goleada frente al Elche volvió a poner el foco sobre una parcela defensiva que ya había mostrado problemas ante el Rayo Vallecano. La ausencia de Drkusic puede convertirse, en este contexto, en una oportunidad para el central.

Hasta ahora partía con un papel más secundario dentro de la rotación, pero las dificultades mostradas por el equipo atrás podrían hacer que gane protagonismo a la vuelta del parón.

Para entonces, Manolo González tendrá que reconstruir su equipo sin tres internacionales y con la obligación de recuperar las buenas sensaciones del inicio. Roberto, mientras tanto, cambiará el sufrimiento del viernes por el sueño que llevaba años persiguiendo: vestirse por primera vez con la camiseta de España.