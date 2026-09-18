Cuatro novedades y una sonada ausencia de Gavi en la lista de Luis de la Fuente para la Nations League

El delantero Roberto Fernández (Espanyol) y el arquero Josep Martínez (Inter) debutan con la absoluta, volviendo a la lista Fermín López y Huijsen; se caen el retirado Marcos Llorente, los lesionados Borja Iglesias y Joan García. Gavi, por decisión técnica

El seleccionador español Luis de la Fuente ha anunciado su primera convocatoria como seleccionador campeón del mundo. Veintiséis futbolistas citados para cuatro compromisos de la Liga de Naciones, con el bloque que ganó el Mundial intacto en lo esencial y cuatro novedades que dicen mucho de la actualidad de cada protagonista. Dos de ellos llegan por primera vez; los otros dos vuelven a una lista de la que se habían caído por motivos bien distintos.

Los debutantes: Roberto Fernández y Josep Martínez

El que más llama la atención es Roberto Fernández. Internacional con la sub-21 —seis partidos, dos goles—, el delantero del Espanyol ha empezado la temporada con una regularidad anotadora que De la Fuente no podía ignorar: seis goles en el arranque. Aunque Sergio Camello, del Rayo Vallecano, también estaba en la lista de candidatos del seleccionador, la producción de Fernández terminó inclinando la balanza. Ocupa el hueco dejado por Borja Iglesias, que arrancó la temporada lesionado y apenas ha acumulado 33 minutos con su club.

La otra novedad en el debut es Josep Martínez, aunque su llamada tiene más de necesidad que de reconocimiento espontáneo. Joan García se lesionó durante el último compromiso con el FC Barcelona y la portería de la selección quedó sin uno de sus titulares. Martínez llega respaldado por haberse ganado la titularidad en el Inter de Milán, lo que lo convierte en una incorporación de garantías, no de relleno.

Los regresos: Fermín López y Dean Huijsen

Si Fermín López no llegó al Mundial fue solo por una lesión. Eso lo convierte en uno de los regresos más esperados de esta lista: el centrocampista vuelve con la sensación de que tenía una deuda pendiente con la cita mundialista, aunque la medalla llegó de todas formas porque el equipo funcionó.

El caso de Dean Huijsen es más complejo, pero también más ilustrativo del fútbol de los últimos meses. El central fue un fijo en los planes de De la Fuente hasta marzo, pero se cayó de la lista en junio al ir perdiendo protagonismo en el Real Madrid. Lo que ha cambiado desde entonces tiene nombre y apellido: José Mourinho. Con el técnico portugués en el banquillo blanco, Huijsen ha recuperado minutos y protagonismo, y De la Fuente ha recuperado a Huijsen. No es la primera vez que un cambio de entrenador resucita una candidatura internacional que parecía cerrada. Así funciona esto.

Las ausencias en la lista de Luis de la Fuente

Joan García no estará por lesión: la baja ya se conocía y la solución es Josep Martínez; la principal sorpresa en la lista de España. Marcos Llorente, en cambio, deja un hueco diferente: el centrocampista del Atlético de Madrid anunció recientemente su retirada de la selección, una decisión personal que cierra una etapa.

Las otras dos ausencias tienen en común la falta de protagonismo en sus clubes. Gavi no ha tenido el arranque de temporada que se esperaba de él, y eso tiene consecuencias directas en la planificación de De la Fuente, que trabaja con lo que cada jugador muestra semana a semana. La selección campeona del mundo no espera a nadie, pero siempre hay margen para la vuelta. Borja Iglesias, ya mencionado, suma apenas 33 minutos en lo que va de liga: imposible convocarlo en ese estado de forma. De la Fuente, en todo caso, dejó la puerta abierta al incluir a Fernández como su sustituto natural en el ataque

Cuatro partidos en once días

España iniciará su concentración el martes 22 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los convocados deberán estar a partir de las 13.00 horas. La agenda que les espera es exigente: cuatro partidos en once días, con dos desplazamientos. Visitar a Inglaterra el 26 de septiembre, recibir a Croacia el 29 del mismo mes, jugar en casa ante República Checa el 3 de octubre y viajar de nuevo a Zagreb para medirse a Croacia el 6.

No es un contexto fácil para estrenar la era post-Mundial. España ganó la Liga de Naciones en 2023 pero cayó en la final de 2025 ante Portugal, en los penaltis, así que la deuda con la competición es real aunque el título más grande ya esté en casa. De la Fuente arranca esta nueva fase con el mismo bloque de siempre y cuatro caras que tienen algo que demostrar. Empezando por los que debutan.

La convocatoria de España