La FIFA y Luis de la Fuente sentencian a Gavi: la gran ausencia en la lista de la Selección Española

La FIFA desestima el recurso de la RFEF, confirma la sanción de un partido al centrocampista del Barcelona por los incidentes de la final del Mundial y Luis de la Fuente lo deja fuera de la lista

Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista de convocados para el próximo parón internacional con varias novedades respecto al Mundial debido a las lesiones de jugadores, como Joan García, o retirados como Marcos Llorente. En esa lista se esperaba que volviera a estar Gavi, que mientras ha estado sano ha sido un fijo para el técnico vasco en todas sus convocatorias, aunque no podría contar con él para todos los partidos que disputará en este nuevo formato de parón internacional por su sanción. La sanción tiene su origen en los incidentes protagonizados durante la final del Mundial de 2026, disputada el pasado 19 de julio entre España y Argentina. El organismo disciplinario de la FIFA castigó al futbolista azulgrana con un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Finalmente, el de Los Palacios se ha quedado fuera de la convocatoria para los cuatro partidos de la Nations League. Luis de la Fuente ha decidido contar con Fermín López y Gavi ha sido el descarte para hacer hueco a su compañero del Barça

Apelación rechaza la suspensión provisional de la sanción a Gavi

La RFEF ha podido conocer que el Comité de Apelación de la FIFA ha rechazado el recurso de la Federación para aplazar su sanción para el plazo de un año tras la trifulca con la selección argentina en la final del Mundial. El centrocampista fue sancionado con un partido tras su conflicto con Leandro Paredes, que recibió 10 partidos de sanción, y no podrá estar disponible para el primer partido ante Inglaterra, un encuentro clave en esta nueva edición de la Nations League.

La RFEF recurrió inicialmente la decisión y, posteriormente, acudió al Comité de Apelación. Al tratarse de una sanción de un solo encuentro, la Federación no podía recurrir directamente el castigo deportivo, por lo que solicitó que su aplicación quedase suspendida durante un año y bajo un periodo de prueba.

El precedente de Balogun como argumento

En la Federación Española tomaron como precedente la sanción que fue retirada a Balogun durante el Mundial. La FIFA dejó en suspenso la sanción en esa ocasión de manera sorprendente y la RFEF confiaba en conseguir la misma solución al no poder recurrir la sanción directamente. En este caso, la FIFA ha decidido que no aprueba esa absolución durante un año y Gavi tendrá que cumplir su sanción en este primer parón tras la consecución del Mundial.

Un sanción que tendrá que esperar para ser cumplida

Gavi tendría uno de los partidos marcado en rojo. Se trata del duelo ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán y significaría que podría jugar como local en su ciudad vistiendo la camiseta de la bicampeona del mundo. El centrocampista no podrá disputar ese partido y tendrá que esperar para cumplir su sanción con su ausencia en la lista de Luis de la Fuente.