Alerta con la nueva situación de Gavi en el Barcelona

El centrocampista de Los Palacios lleva desde la primera jornada de LaLiga EA Sports sin tener minutos con el Barcelona. Pese a ello, Hansi Flick no duda en elogiarlo en rueda de prensa: "Tiene una ambición enorme y siempre quiere jugar"

El Barcelona se mide en el día de hoy al Racing de Santander, en un nuevo encuentro de los azulgrana, que sumarán su partido partido en el mes de septiembre. Por ello, Hansi Flick podría hacer rotaciones contra el conjunto de José Alberto López. En este sentido, uno de los jugadores que podría aparecer en escena es Gavi. El centrocampista de Los Palacios lleva sin jugar en LaLiga desde la primera jornada, el 23 de agosto.

De hecho, los únicos minutos de Gavi esta temporada, en partido oficial, han sido contra el Elche en el Martínez Valero y ante el Feyenoord en Champions League, disputando tan solo el tramo final del encuentro. Por ello, el centrocampista de Los Palacios está en alerta con su situación en el Barcelona, ya que ha perdido considerablemente el protagonismo en este arranque de campaña, sobre todo tras la llegada de Rodri.

Hansi Flick le manda un mensaje a Gavi

Hansi Flick, por su parte, le mandó un mensaje a Gavi en la rueda de prensa previa al partido ante el Racing de Santander: "Cada jugador es importante para nosotros. Cada jugador que tenemos ahora en el equipo es muy importante y necesitamos a todos. Y, por supuesto, Gavi tiene una ambición enorme y siempre quiere jugar. Empezó el primer partido contra el Elche y se lesionó, y después volvió".

El técnico del Barcelona comentó que "el equipo está bien, está jugando bien y estamos teniendo éxito. Así que también tenemos que aceptar esto. Pero necesitamos a todos porque también tenemos que gestionar los minutos y no sabemos qué pasará a lo largo de toda la temporada. Lo más importante es que todos sepan que los necesitamos y que los necesitamos de una manera positiva. Entrena bien y esto es lo que quería decirle".

La nueva situación de Gavi en el Barcelona

No cabe duda de la pérdida de protagonismo que está teniendo Gavi en este arranque de temporada. El centrocampista del Barcelona, tras recuperarse de su lesión ante el Elche, volvió a entrar en la convocatoria para visitar al Valencia, en un encuentro plácido para los de Hansi Flick, que incluso, de esta manera, no consideró darle entrada al de Los Palacios. Tras ello, solo tuvo siete minutos ante el Feyenoord en el Camp Nou.

La dinámica volvió a ser la misma en el encuentro de LaLiga EA Sports, frente al Levante en el Ciutat de Valencia. Hansi Flick formó un centro del campo ante los de Luis Castro con Rodri Hernández, Pedri y Fermín. Los cambios del técnico del Barcelona fueron los de Dani Olmo y Marc Bernal, dejando a Gavi en el banquillo los 90 minutos, siendo un nuevo revés para el de Los Palacios con su situación en el equipo azulgrana.

Se espera que Gavi pueda tener más protagonismo en los dos partidos que se le presentan al Barcelona esta semana. Los de Hansi Flick recibirán en el día de hoy al Racing de Santander en el Camp Nou y el próximo sábado tendrán una visita exigente como la del Sánchez-Pizjuán, para verse las caras con el Sevilla de Luis García Plaza. El técnico alemán podría hacer rotaciones sabiendo la carga importante de encuentros.

La competencia en el Barcelona deja a Gavi en un segundo plano

El Barcelona ha sumado competencia a su centro del campo con el fichaje de Rodri Hernández. El ex del Manchester City se ha hecho rápidamente con un hueco en el once titular de Hansi Flick y ya ha encadenado tres presencias seguidas en la alineación del técnico alemán, ante el Valencia, Feyenoord y Levante. Junto con el campeón del mundo se encuentran otros perfiles diferentes de la plantilla que aumentan la calidad del grupo.

Gavi tiene por delante, en estos momentos, a jugadores como Fermín, Dani Olmo o Pedri. Además, Frenkie de Jong se encuentra recuperándose de su lesión, pero solía ser una de las opciones principales por Hansi Flick la temporada pasada. En cualquier caso, el de Los Palacios, que emitió un comunicado tras su lesión en agosto, espera poder revertir su situación y tener más minutos próximamente en el Barcelona.