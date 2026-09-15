LA UEFA elige sede en España para la final de la Champions League de 2029

El estadio del Barcelona ha sido elegido, por delante de Wembley para albergar la final de la Copa de Europa de 2029, que suma buenas noticias para España, ya que el Metropolitano es sede para dicho partido pero, en este caso, de 2027

La UEFA ha designado el Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029. El feudo blaugrana se preparará en los próximos años para estar a punto en la fecha elegida, así como para el Mundial que se disputará al año siguiente. España vuelve a ser elegida para acoger el partido más importante de la máxima competición europea, como en el caso del Metropolitano en 2027, con el mismo encuentro.

El Spotify Camp Nou sigue su puesta a punto para llegar a acoger a más de 100.000 espectadores. Para ello, faltan, entre otros detalles de la reforma, completar la tercera gradería, así como los palcos VIP. Además, la entidad pretende terminar el próximo año 2027 la instalación de la cubierta, lo que le obligará al conjunto de Hansi Flick a volver al Olímpico de Montjuic durante algunos partidos concretos de la siguiente temporada.

Louzán saca pecho: "Europa y el mundo del fútbol confían en España, somos líderes"

De esta manera, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se ha pronunciado tras la designación de la UEFA de elegir al Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029: "Europa y el mundo del fútbol confían en España. Somos líderes en lo deportivo, y ahí están nuestros títulos como vigentes campeones y campeonas del Mundo de selecciones, o vigentes campeones de Europa".

Louzán añade que "también somos líderes en la organización de grandes citas deportivas. España albergará las finales de la Champions League de 2027 y 2029 y estaremos a la altura como ya lo estuvimos en 2019 o 2010. Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, por citar algunas ciudades de nuestro país, son sinónimo de solvencia, eficacia, seguridad y confianza en la organización de grandes citas deportivas".

El Spotify Camp Nou gana la batalla a Wembley

Además, el Spotify Camp Nou se ha impuesto por delante de Wembley para ser sede de la final de la UEFA Champions League de 2029. La ciudad de Londres era una de las candidatas para acoger el importante encuentro de la Copa de Europa en el año mencionado, pero Barcelona ha ganado en la elección por su interesante proyecto que presenta el equipo azulgrana, con un estadio que superará los 100.000 espectadores.

Con ello, el Camp Nou sumará su tercera final de la Champions League, tras la que tuvo lugar en 1989, entre el Milan y el Steaua de Bucarest, dónde venció el equipo italiano, y la de 1999, dónde el Manchester United salió victorioso ante el Bayern de Múnich. Por ello, queda esperar a la evolución de unas obras que no ha hecho más que empezar, ante la ilusión de una afición y de un equipo pendiente de la que será su nueva casa.

La UEFA cumple el deseo de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que viene de mandar un mensaje al Real Madrid. El directivo mostró su ilusión con ser elegido el Camp Nou para el duelo de la Copa de Europa: "Nos gustaría ser escogidos para la final de la Champions de 2029, pero aquí se tiene que trabajar mucho para que los accesos al estadio sean una realidad y podamos tener un campo preparado para organizar un partido así".

Las sedes europeas

Champions League2028: Munich Football Arena, Múnich2029: Spotify Camp Nou, BarcelonaUEFA Women’s Champions League2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines2029: National Stadium of Wales, CardiffUEFA Europa League2028: National Arena, Bucarest2029: National Stadium Serbia, BelgradoUEFA Conference League2028: Juventus Stadium, Turín2029: Puskás Aréna, BudapestSupercopa de la UEFA2027: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam2028: Astana Arena, AstanaUEFA Champions League de Fútbol Sala2027: Biel/Biena Arena, Suiza