Laporta, presidente del Barcelona, responde a las protestas de Mourinho y el Real Madrid: "Mientras no se pasen"

El máximo dirigente del cuadro culé atendió a los medios de comunicación antes de iniciar la clásica comida entre directivas en las horas previas al duelo de Champions League que medirá a los de Flick al Feyenoord

El Barcelona y el Real Madrid viven un momento de relaciones institucionales de lo que se podría denominar calma tensa. El caso de corrupción arbitral, el 'Caso Negreira' ha provocado que ambos clubes no vivan su mejor momento aunque existe la cordialidad que se presupone de dos instituciones de tal nivel. Las comparaciones de un trato más de favor que a otro entre Barcelona y Real Madrid son habituales cuando se habla de los árbitros y con el comienzo de la temporada, las primeras quejas han empezado a llegar.

Mourinho, técnico del Real Madrid, fue el primero que mostró su descontento con ciertas actuaciones arbitrales, especialmente después del partido ante el Real Betis. El técnico luso habló del gol anulado a Carlos Espí por fuera de juego y sobre la no repetición del penalti lanzado por Mbappé por invadir el área Marc Bartra. Incluso en la previa de Champions, Mourinho volvió a hablar sobre la pena máxima de Mbappé.

La queja de Mourinho por los árbitros que tiene respuesta de Laporta

Mourinho apeló a que el VAR no conocía el reglamento: "Pero el penalti, ¿por qué motivo no se ha repetido? No se ha repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no se ha repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que irse a casa y no estar en el VAR. Si el VAR no ha mandado repetirlo porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta. ¿Por qué no ha llamado al árbitro? Como mínimo, si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor? Un poco extraño. La cosa ahí es un poco extraña".

Laporta responde y habla de concordia entre Real Madrid y Barcelona

A estas quejas, este mismo miércoles, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, respondió a los medios de comunicación justo antes de entrar a la clásica comida de directivas entre los culés y los dirigentes del Feyenoord, al que los blaugranas se medirán este miércoles en la primera jornada de la fase liga de la Champions League.

Joan Laporta prefirió centrarse en el propio Barcelona: "A nosotros nos tiene ocupados y muy ilusionados el Barça, el equipo del Barça que hemos configurado. Deco ha hecho un trabajo extraordinario con Bojan y toda la comisión deportiva. Gente que ha estado vinculada a la configuración de esta magnífica plantilla con Deco haciéndolo de forma magistral, Bojan y Deco en coordinación con Hansi Flick han hecho un trabajo y entre todos hemos conseguido también desde la directiva pues tener esta plantilla tan competitiva. Lo único que nos interesa a nosotros, nos ocupa y nos tiene muy ilusionados es el Barça".

Pero a continuación, Laporta dejó claro que mientras que no se pierda el respeto, no le importa lo que hagan el resto de equipos, incluido el propio Real Madrid: "De lo que hacen los demás equipos, en principio, mientras no se pasen de la ralla, del respeto y de la concordia institucional que ha de mantenerse entre dos equipos. Pues nosotros estamos en esta posición y que los demás equipos hagan lo que consideren oportuno y nosotros lo respetamos, siempre y cuando no haya una transgresión de lo que es normal en las relaciones entre clubes".