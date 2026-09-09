Psicóloga analiza a Lamine Yamal y explica por qué no entra en las provocaciones: "Suele mantener la calma"

"Lamine Yamal suele mantener la calma cuando le provocan, toma buenas decisiones y no se deja llevar por la impulsividad", ha explicado la especialista en psicologa Lara Ferreiro

Lamine Yamal ha vuelto a demostrar esta semana que goza de una madurez impropia para su edad. Una vez más, el campeón del mundo ha evidenciado que las polémicas que se generan a su alrededor no parecen alterar demasiado su hoja de ruta. El último ejemplo ha llegado a raíz del Balón de Oro y de la decisión de Ousmane Dembélé de no incluirle entre sus tres favoritos para ganar el premio. El francés apostó por Kylian Mbappé, Harry Kane y Khvicha Kvaratskhelia, dejando fuera al jugador del Barcelona.

La respuesta de Lamine Yamal, lejos de entrar en una guerra dialéctica, tuvo incluso un punto de ironía. "¿Es amigo de Kylian, no?", respondió cuando le preguntaron por la elección de Dembélé. Y añadió: "Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, les habré caído mal por algo". Una manera de contestar que dice tanto por lo que dijo como por la forma en la que decidió hacerlo.

No es un detalle menor si se tiene en cuenta la enorme presión que soporta el futbolista del Barcelona. Con 19 años, Lamine está permanentemente expuesto al análisis, a las comparaciones y a las provocaciones propias de la élite. Y precisamente ahí es donde cobran especial relevancia las palabras de la psicóloga Lara Ferreiro, que ha analizado su personalidad.

"Lamine Yamal suele mantener la calma cuando le provocan, toma buenas decisiones y no se deja llevar por la impulsividad", explica la especialista. Una descripción que encaja especialmente bien con lo sucedido ahora con Dembélé.

La clave está en cómo gestiona la presión Lamine Yamal

Ferreiro apunta a una de las características que pueden explicar el comportamiento de Lamine sobre el terreno de juego y también fuera de él: su capacidad para gestionar situaciones de presión sin reaccionar de manera inmediata. El episodio del Balón de Oro es un buen ejemplo. Lamine podría haberse mostrado molesto por quedar fuera del podio elegido por el actual ganador del premio. Sin embargo, optó por responder con naturalidad y rápidamente puso el foco en lo que realmente depende de él.

"No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada", aseguró también el azulgrana al hablar de sus opciones para conquistar el galardón. Es una respuesta especialmente significativa. Lamine sabe que el Balón de Oro no depende exclusivamente de él y parece haber asumido que intentar convencer a los votantes no está en sus manos. Su trabajo, como él mismo explica, es jugar y seguir creciendo.

Los 30 nominados al Balón de Oro y cuándo se entrega

La batalla por el Balón de Oro ya tiene a sus 30 protagonistas. Entre ellos están Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, los dos nombres que han quedado enfrentados indirectamente por la elección del francés, además de otros grandes candidatos como Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Vinícius Júnior o Lionel Messi. La lista completa es:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Júnior

Vitinha

El ganador se conocerá el lunes 26 de octubre, en una gala que se celebrará por primera vez en Londres, concretamente en el London Palladium. Será la 70ª edición del premio y una noche en la que Lamine Yamal volverá a estar en el centro de todas las miradas.