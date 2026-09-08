El Rafa Nadal que nadie conocía antes de Roland Garros: "Me quedé impactada... era un desastre total"

Ana María Parera, madre del extenista, recordó las horas previas a la final disputada en París 2005, cuando logró su primer Grand Slam

Pese a contar con un gran talento, si algo ha sido una constante en la carrera de Rafa Nadal (40 años) ha sido la disciplina y el trabajo. El de Manacor es una de las grandes leyendas del tenis mundial, siendo el mayor campeón de la historia en Roland Garros. Precisamente allí logró su primer Grand Slam en 2005, confesando su madre que lo que vio en su habitación antes de aquella final le sorprendió y horrorizó.

Ana María Parera, madre del extenista, contó, en declaraciones a 'The Guardian', uno de sus grandes recuerdos de aquel día: cómo estaba la habitación de Nadal antes de saltar a la pista Philippe-Chatrier antes de ganar su primer gran título tenístico.

"Lo veo en la cancha y su comportamiento es el mismo que en la vida real: un chico entregado, muy responsable, trabajador y mucho más maduro que la mayoría de los chicos de su edad. Pero es muy desordenado y desorganizado. El día de la final entré en su habitación y me quedé impactada... era un desastre total", dijo Ana María al rotativo británico. Un recuerdo imborrable de aquel histórico 5 de junio de 2005, con un Rafa Nadal de 19 años ganando su primer Roland Garros ante Mariano Puerta.

Valores familiares que han marcado la carrera de Nadal

Al igual que el tenista, su familia siempre ha querido estar alejada de los focos, manteniendo un perfil muy bajo y hablando de Rafa muy pocas veces. Siempre que lo han hecho, sin importar quién haya sido, su padre, su madre o su mujer, el esfuerzo, el trabajo y la educación siempre han estado presentes en esas conversaciones. Así ha sido con Ana María Parera, que pocas veces se ha pronunciado en público sobre su hijo.

"No se trata de inculcar los valores de Rafa Nadal, sino unos valores que Rafael ha tenido que trabajar y esforzarse a lo largo de los años", explicó en una entrevista en el año 2015 cuando le preguntaron por la fundación del extenista.

El sacrificio de Rafa le había hecho también ser conocedor del sufrimiento de muchos niños que no habían alcanzado la cima, pero que lo habían pasado mal por jugar al tenis. "Rafa ha visto muchas barbaridades, muchos niños que han sufrido y los niños no tienen que sufrir por jugar a tenis", relató. Considerando por ese motivo que no estaba bien poner a su hijo como la única opción posible para los más jóvenes. "Es prepotente hablar de implantar los valores de Rafa Nadal", dijo entonces.

El mayor orgullo de Ana María, como el de toda madre, es ver en qué se había convertido su hijo fuera de las pistas. Al margen de los títulos y los resultados. "Lo más importante es ver que tu hijo se ha convertido en una persona que ha luchado, sea cual sea su oficio. Para que triunfe en lo que él quiere y que sea feliz en lo que quiera", confesó.

Para Ana María Parera, Rafa es su hijo por encima de una leyenda. Lo es en la actualidad y lo era cuando comenzaba a despuntar en el tenis. "Un hijo es un hijo, esté arriba, abajo o a un lado. Estamos para apoyarle siempre, igual que cualquier padre", afirmó en 2015.

La Fundación Rafa Nadal, unión de madre e hijo

Más allá del vínculo familiar, lo cierto es que Rafa y Ana María también tienen una relación profesional, puesto que ella asumió la presidencia de la fundación que lleva el nombre del extenista y se implicó desde el comienzo en su desarrollo.

La Fundación Rafa Nadal ya cuenta con centros en Palma de Mallorca, Valencia y Madrid, llevando a cabo actividades educativas, deportivas y de acompañamiento psicosocial. También ha desarrollado diversos programas con otras entidades como la Fundación Vicente Ferrer, con quien llevó a la India el programa 'Más que Tenis', destinado a personas con discapacidad intelectual.

"Llegamos a la conclusión de que la mejor manera para llegar a educar en valores era a través del deporte", contó Ana María Parera en otra entrevista realizada en 2016.

El tenis siempre fue la excusa para ayudar a los más pequeños, dándoles también algunas de las oportunidades que Rafa Nadal tuvo cuando empezaba en el mundo del deporte.