Jannik Sinner responde a la explosión de Carlos Alcaraz

El tenista italiano regresa a los entrenamientos tras su reposo absoluto y podría llegar a tiempo para jugar el ATP de Pekín

La reaparición espectacular de Carlos Alcaraz en el US Open 2026 ha hecho que, en parte, olvidemos la incertidumbre que rodeaba a la otra estrella del circuito, un Jannik Sinner al que los médicos le decretaron reposo absoluto durante diez días para ver si al fin remitían definitivamente sus problemas y bajaba la inflamación en el tendón de su rodilla.

Al tenista de San Candido se le pudo ver el pasado domingo en Monza viendo la Fórmula 1 y el triunfo de su amigo Kimi Antonelli, pero no dio muestras de que estuviera recuperado. Ese mismo día acababa el periodo de descanso decretado por los médicos, ya que la fecha estipulada era el día 6, y estaba por ver qué ocurriría el 7.

Sinner, como un reloj, estaba sobre la pista este lunes y todo apunta que, salvo que vuelven las molestias, podrá preparar durante tres semanas su regreso al circuito para disputar un torneo de Pekín en el que también está insc rito Novak Djokovic.

El tenista italiano se ha ejercitado en el Circolo Stampa Sporting de Turín bajo el seguimiento estricto de su equipo y también de los fisios que le tratan en su recuperación. A partir de aquí, el número uno del tenis mundial irá incrementando poco a poco la carga de trabajo para llegar en perfectas condiciones al día 30, jornada en la que arranca el ATP 500 de Pekín.

Las dudas que pudiera crear su estado de forma después de dos meses y medio sin competir la ha liquidado en cierto modo Carlos Alcaraz, que está demostrando en Nueva York que se puede estar casi cinco meses y regresar como si te hubieras ido el día anterior. Y con una lesión más problemática.

Alcaraz se toma un descanso y Zverev se queda 'solo'

Precisamente, el tenista español ha sido noticia este lunes porque, en lugar de entrenar, ha decidido despejar la mente y se ha ido de turismo por Nueva York. El tenista murciano juega la próxima madrugada ante Ben Shelton, en los cuartos de final del US open 2026, pero no parece estar especialmente preocupado por ello.

Fue la jornada en la que se completaron los cuartos de final por la parte alta. Allí, las sorpresas han sido constantes y han dejado a Alex Zverev como claro favorito, ya que sólo hay otro cabeza de serie vivo y es el 28 preclasificado.

Tras las dos primeras rondas, en las que sufrió mucho, Alexander Zverev a puesto la directa y ha derrotado también en tres sets al italo-argentino Luciano Darderi. Zverev, primer cabeza de serie en Nueva York, superó de Darderi por 6-2, 6-2 y 7-6(3) en 2 horas y 31 minutos.

Ahora se mide a una de las sorpresas de la jornada, el neerlandés Botic van de Zandschulp, que superó en cinco mangas al francés Arthur Gèa. El otro semifinalista saldrá del cruce entre el ruso Karen Khachanov, que dio la sorpresa ante Learner Tien, y el belga Alexander Blockx, verdugo de Fran Cerúndolo, que venía de dar la sorpresa ante Taylor Friz.