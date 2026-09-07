Debut infernal para Landaluce en Sevilla, con Jaume Munar por la parte más dura

Los dos grandes favoritos de la Copa Sevilla 2026, recién llegados del US Open, tienen un duro camino para tratar de suceder a Nacho Buse en el Real Club Tenis Betis

Durísimo camino para los favoritos en una Copa Sevilla 2026 que este lunes abre su cuadro final a la conclusión de una fase previa en la que se sumarán, al menos, dos españoles más al buen número presente en el Real Club Tenis Betis.

Este pasado jueves se confirmaba los tres 'wild cards' otorgados por la organización y ésta sorprendía con la presencia de dos de los tenistas que han jugado recientemente el US Open y que estarán con España en la Copa Davis la próxima semana: el balear Jaume Munar y el madrileño Martín Landaluce.

Ambos parten como los dos primeros cabezas de serie, desbancando de esas posiciones a los argentinos Facundo Díaz Acosta y Marco Trungelliti, que partían tras la inscripción como los dos máximos favoritos. Junto a ellos también juega como invitado otro exTop-100 como es el valenciano Carlos Taberner, que también llega de jugar en Nueva York.

Jaume Munar no conocerá hasta este lunes ante quien debuta, ya que ha quedado emparejado con un rival de la fase previa. Eso sí, ya sabe que, a priori, va por la parte más dura del cuadro, pues en segunda ronda le tocaría, previsiblemente, el peruano Gonzalo Bueno y, por su lado, también va el mejor español en la lista de inscritos, un Pablo Llamas que arranca ante el belga Coppejans y un Facundo Díaz Acosta que debuta ante el catalán Pol Martín.

La parte baja del cuadro, pese a contar con Landaluce, Trungelliti o el tres veces campeón en Sevilla Roberto Carballés parece más 'despejada', pero tendrá un duelo durísimo en primera ronda que involucra al madrileño Martín Landaluce. El tenista español, que cayó en primera ronda en el US Open, tendrá un complicado debut ante el serbio Dusan Lajovic, un veterano que llegó a ser el 23 del mundo no hace demasiado tiempo y que es un gran peligro en tierra batida.

Hasta cuatro tenistas españoles pueden ampliar el cuadro final

Este lunes se completa la fase de clasificación y, en ella, ya hay asegurada la presencia de dos españoles más en el cuadro final de la Copa Sevilla 2026.

El gran favorito, Oriol Roca, se enfrenta en la ronda final a Alex Martí mientras que Carlos Sánchez Jover lo hace con el balear Pedro Vives. Así mismo, también se han clasificado para esta fase Turriziani e Izan Almazán, que podrán ampliar el gran número de españoles ya presentes en el cuadro grande.

El arranque del torneo vino precedido por una presentación que estuvo oficializada por Javier Ysern Peña y en la que participaron, entre otros, la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez Fernández, la delegada de Deportes, María Tena Aguilar, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, el presidente de la Federación Andaluza de Tenis, Alberto Rodríguez Cervantes, el director ejecutivo de la Copa Sevilla, Francisco Tristán, o el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez.