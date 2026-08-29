Curro Tristán, director de la Copa Sevilla: "Auger-Aliassime, Casper Ruud, Carreño... Si ves el cartel de los ganadores de los 15 últimos años, dices, por aquí pasan campeones"

Con muchas novedades, un salto de calidad y grandes nombres se presenta la Copa Sevilla 2026 y su director, Curro Tristán, nos desvela todos los detalles en una larga entrevista

El inicio del US Open se suele ver en Sevilla como la cuenta atrás para su gran torneo, que suele coincidir con la segunda semana del Grand Slam norteamericano. La Copa Sevilla alcanza en 2026 su 63ª edición y lo hace con muchas mejoras, algunas sorpresas y un cuadro de jugadores espectacular y que aún podría mejorar en los próximos días.

Del 7 al 13 de septiembre, el circuito ATP Challenger aterriza en la capital hispalense y lo hace con muchos de esos jugadores que este domingo comienzan su aventura en Nueva York. Sobre eso y sobre las novedades que trae esta nueva edición de la Copa Sevilla nos habla su director, un Curro Tristán que el pasado año apenas tuvo tiempo para organizar el evento, pero que ahora, con un año de trabajo a sus espaldas, ya se notan los cambios realizados.

- Llega una edición más, la segunda contigo al mando. Recuerdo el año pasado, cuando presentaste el torneo, comentaste que apenas llevabais dos meses de trabajo y habíais tenido que improvisar mucho. Y, a pesar de todo, fue todo un éxito. ¿Cómo se presenta esta edición después de poder trabajar todo un año entero preparando el torneo?

- Esto es como el segundo año de colegio. El primero vas un poco con la incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar. Además, como bien decías, estuvimos solamente dos meses para preparar el torneo porque hubo un cambio del grupo organizativo. Este año, ya con la sapiencia y con el conocimiento de lo que fue el año pasado, pues hemos podido implementar bastantes cambios, bastantes mejoras que espero que sean del gusto del público y que, sin duda, esperemos que sea un éxito.

- ¿Con qué mejoras nos van a sorprender en esta edición?

- Hay mejoras, tanto en lo deportivo como en otros aspectos. En lo deportivo, este año vamos a hacer un cambio significativo, que es que vamos a pasar la final del sábado al domingo. Que esto nos trae otro cambio aparejado, que es que el año pasado o los años anteriores teníamos tres turnos de tarde. Eso provocaba que un partido se tuviera que jugar muy temprano, el primer turno fuera a las 5:00 de la tarde, y los tenistas se quejaban por razones obvias de temperatura, además de que el público no acudía a este partido. Entonces, había grandes partidos, sobre todo al principio de la semana, que no eran del todo, digamos, vistos por el público. Y gracias a este cambio pues vamos a poder, durante la jornada de tarde, hacer solamente dos turnos, que será el de las 6:00 de la tarde el primero y el segundo no antes de las 8:15.

Otro cambio significativo en lo deportivo es el Electronic Line Calling, que es el llamado o el cantado de líneas automáticas, que es una cuestión que teníamos en mente el año pasado, pero fue imposible implantarla por razones de tiempo. Este año, con más margen, pues lo hemos implantado y le hemos dado ese toque más tecnológico al torneo.

Fuera de lo deportivo, hay mejoras en el tema de infraestructura. Este año vamos a instalar una grada más en la pista número 2. Antes solamente podías ver masivamente el tenis en la pista 1. Es otro de los cambios significativos que vamos a hacer durante este año. Esas son principalmente esas dos áreas donde nos hemos focalizado para elevar el torneo a donde queremos que esté.

- La Fan Zone la fijaron en el año pasado y mejoraron la restauración. ¿Habéis hecho algún cambio con respecto al año pasado en eso?

- En la Fan Zone hemos hecho un cambio prácticamente integral. Pasamos de no tener prácticamente Fan Zone a empezar una el año pasado con lo puesto, con lo que pudimos organizar con el poco tiempo que teníamos. Y este año le hemos dado un cambio bastante importante. Vamos a tener música en directo... Tampoco quiero dar muchos detalles porque prefiero que sea una sorpresa, pero lo que sí puedo garantizar es que a nivel de servicio vamos a mejorar y vamos a ampliar la oferta, sin ninguna duda.

- Son avances importantes, porque el año pasado hicisteis muchas cositas en poco tiempo, pero volviendo sobre todo el tema de jugar el domingo, ¿Cuándo sería?

- Tiene que ser por la tarde porque por normas de la ATP, los jugadores necesitan un mínimo de 20 horas entre la semifinal y la final. Planteamos la posibilidad de jugarlo por la mañana el domingo, por tener más margen durante el día, pero nos fue denegado por razones obvias de tiempo.

- Si las semifinales van a jugarse el sábado por la tarde, es imposible...

- Claro. El sábado sería la final de dobles y semifinales individuales. A las 17:00, 19:00 y 21:00, ésa es nuestra idea.

- En lo deportivo hicisteis balance el año pasado y estabais muy contentos, pero os habéis encontrado con regalos a lo largo del año. El campeón de aquí (Nacho Buse) es una de las sensaciones este año en el ATP Tour, es un jugador que ha ganado un ATP 500, que está ahí casi a un puesto de ser cabeza de serie en el US Open... Imagino que satisfacción máxima también en ese sentido.

- Sin duda. Para nosotros, la Copa Sevilla, porque lo vemos y lo creemos que es así, significa un trampolín para aquellos jugadores que están en esa fase, no te voy a decir inicial porque ya son profesionales. Ignacio Buse, por ejemplo, el que me comentas, el año pasado vino al torneo siendo 130-140 del mundo, si no recuerdo mal. Este año está el treinta y treinta y poco, a punto de ser cabeza de serie en el US Open, ganó Hamburgo, un ATP 500. Para nosotros es una prueba más de que por aquí, en los últimos años, han pasado Rublev, Cobolli, Casper Ruud, Alcaraz... O sea, todos han sido Top-10. Que el trabajo que realizamos pueda verse recompensado con ese tipo de éxitos por parte de los jugadores lo consideramos verdaderamente un éxito también nuestro. Por ejemplo, Dani Mérida en el caso del español, que perdió en semifinales contra Ignacio Buse y lo tenemos ahora mismo top 30, también entre los 40 del mundo...

- Siempre se ha dicho que teníais la satisfacción de tener a los españoles, que han pasado por aquí prácticamente todos los grandes tenistas nacionales de las dos últimas décadas, y el torneo era reconocido por su antigüedad, por los años que llevaba y la historia, y la gente venía porque le gustaba. Pero ahora también es reconocido por el nivel que tiene. Como director del torneo, ¿cómo se aprecia que la Copa Sevilla sea valorada como el sexto torneo más antiguo entre los ATP Challengers y como uno de los más reconocidos ahora mismo del circuito?

- Somos el Challenger, no te voy a decir el más importante porque nos supera Valencia en cuanto a puntuación; ellos son un 175 y nosotros somos un 125, aunque los alcanzaremos porque nuestra idea también es subir. Pero somos el más relevante de España, sin duda, por el nivel de antigüedad. En nuestra sexagésima tercera edición este año. Durante todo este periplo han pasado por aquí, como has dicho, nombres como Nadal, recientes como Alcaraz, Feliciano López... O sea, el elenco de jugadores que ha parado en nuestro club para dejar su sello es incalculable. Y el hecho de ser el sexto Challenger más antiguo del mundo, pues sin duda lo ponemos en valor, no por pretenciosidad, sino realmente porque consideramos que es algo para poner en la mesa porque es un trabajo que llevan haciendo socios del club durante todo este tiempo. Recordemos también que la organización completa la lleva gente del club y ninguna organización externa, que eso en muchos Challengers está externalizado. Creo que también eso es para ponerlo en valor por su longevidad.

- Nos centramos ya en el cartel de este año. Estábamos acostumbrados a tener aquí a los españoles en las primeras posiciones, pero esta vez los favoritos son dos finalistas de ATP Tour, pero argentinos.

- Tenemos dos cabezas de serie argentinos: Facundo -Díaz Acosta-, que estuvo aquí el año pasado con nosotros, que recientemente ganó un ATP Challenger 125 y por eso dio un salto significativo en el ranking. Y después Marco Trungelliti, que igualmente está en el Top-80 en estos momentos, al igual que Facundo. Por lo tanto, a nivel de ranking, tenemos dos jugadores que el año pasado habrían sido cabezas de serie igualmente. Así que estamos muy contentos por tener ese salto.

Y vienen españoles muy interesantes como Pablo Llamas, nuestro jerezano, que sin duda es uno de los favoritos para ganar también este torneo, debido a todo el buen año que lleva. El año pasado vino con unas ciertas molestias en el hombro que lo tuvieron apartado varios meses antes de nuestra Copa Sevilla y, precisamente eliminó en primera ronda a Facundo. Para que veas que muchas veces el tenis es de momentos, de situaciones, y que quien el año pasado estaba lesionado del hombro pues consiguió eliminar a quien viene de cabeza de serie este año.

Después vienen, por ejemplo, jugadores muy conocidos aquí, que llevan varios años viniendo, como Vilius Gaubas, como por ejemplo Dusan Lajovic, un Top-30 mundial con un revés a una mano que, si a alguien le gusta el tenis y no lo ha visto... Ver en directo ese revés a una mano merece mucho la pena. Así que bueno, tenemos un elenco de jugadores que ahora, a día de hoy, dan una nota muy positiva del trabajo realizado.

- A la Copa Sevilla siempre ha sido normal que vengan los españoles. Es un torneo en tierra, en esta época que hay menos torneos en tierra y que coincide con Estados Unidos. Aparte, Sevilla siempre ha traído jugadores desde muy jóvenes, lo agradecen volviendo cuando ya son un poquito más reconocidos. Pero, ¿qué se siente cuando ves que eso, lo que me has comentado, Lajovic, Gaubas... que no son españoles y que vuelven año tras año sin que éste sea un torneo que, digamos, les atraiga sentimentalmente. Imagino que orgulloso de que se sientan muy a gusto aquí.

- Sin duda. El año pasado fue mi primer año y yo una de las cosas que me sorprendió fue el apego que tienen muchos tenistas checos o serbios -que en este caso es el de Dusan Lajovic- hacia nuestro torneo, que nos agradecían mucho la estancia, nos agradecían mucho el trato y les encantaba la ciudad. Es algo que realmente me cogió totalmente fuera de juego porque no me lo esperaba. Así que, ya con la sapiencia del año anterior, es algo que sin duda pongo en valor para aquellos que no han venido todavía y les invito a que pregunte, porque al final, en el circuito de tenis, como en cualquier tipo de gremio, se conocen prácticamente todos. Entonces, sabiendo cuál es el comentario que se circula por el mundo de los jugadores sobre nuestra Copa Sevilla, yo lo pongo en valor. Me ocurrió, por ejemplo, en el Challenger de Valencia, que estuve hablando con Alejandro Tabilo, un chileno que está siempre top-20, top-30, y nos conocía perfectamente, dijo que nos tenía en mente, pero que a día de hoy no es su momento porque está en un ranking muy elevado. Son situaciones que dices: "Bueno, qué bien lo hemos hecho en los últimos años" y te ayuda, por supuesto, a afrontar el futuro con muchísima fuerza y con mucha más ambición.

- Y que sabes que si os conoce perfectamente, en el momento que bajen un pelín, como le ha pasado a algunos de los que habéis tenido este año o en años anteriores, vienen seguro.

- Totalmente. Uno de los handicaps que tenemos sin duda, como comentabas, es la el cambio de superficie, porque en el mundo del tenis es muy importante que la superficie de los torneos grandes, tu Challenger esté situado en ese momento, y el nuestro no es así. Históricamenteo no ha sido así. No te digo que no es una cosa que no estemos valorando, porque te mentiría. El hecho de que nuestro torneo estuviera en época de tierra nos ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque hay ciertos jugadores que ese cambio de superficie les cuesta muchísimo. Para aquellos que juegan al tenis no hace falta que se lo explique, pero a aquellos que no juegan al tenis, un cambio de superficie es prácticamente un cambio de deporte. Hay jugadores que son muy buenos en rápida y muy malos en tierra, o viceversa. Y entonces, esa circunstancia no voy a negar que no que nos perjudica o que nos hace más difícil esa captación. No es más que un reto más o un desafío más para tomarlo, agarrarlo y plantear un cambio de fecha en el futuro. Porque de superficie te garantizo que eso nunca la vamos a cambiar, nuestro torneo siempre va a ser de tierra. Lo plantearemos en el futuro siempre con el objeto de mejorar el torneo.

- Hemos visto que por aquí han pasado muchos jugadores conocidos, pero también los campeones. Nos acordamos de Nadal o de Alcaraz cuando son jóvenes, pero es que aquí los últimos años han sido campeones Casper Ruud, Auger-Aliassime, Nacho Buse el último año... Sevilla tiene fama de tener campeones que luego han sido históricos en el tenis.

- Sí, justo en la entrada del club, lo comento para aquellos que no hayan venido nunca a nuestro club y lo hagan este año, tan pronto entras, a la izquierda, tienes una cartelería donde verás por año los ganadores de cada Copa Sevilla. Si ves los 15 últimos años es sorprendente: Pablo Carreño, Top-10, Auger-Aliassime, Casper Ruud, Ignacio Buse el pasado año... Ganó tres años Roberto Carballés, que ha sido Top-50 mucho tiempo. Si lo ves, dices, por aquí pasan campeones, jugadores que anteriormente o posteriormente van a pisar el Top-10. Es nuestra mejor carta de presentación.

- Hablaba antes también de Pablo Llamas y de Carballés, que ha ganado tres veces y yo creo que quiere ganar ésta y batir el récord. A propósito de ésto. ¿Qué le parece el momento del tenis andaluz? Al que también ha ayudado mucho, por cierto, este torneo en su crecimiento. Antiguamente, yo recuerdo que los andaluces que venían eran por 'wild card'. En cambio, ahora estás hablando de un campeón andaluz que ha ganado tres veces, de Pablo que es el mejor clasificado de este año. ¿Cómo ves el crecimiento del tenis andaluz en los últimos años?

- Sin duda, los números lo dicen. Antes, en el cuadro, entraban solo jugadores que accedían a través de la vía del 'wild card'. Sin embargo, en los últimos años tenemos jugadores que ya no solamente están en cuadro final y no en la previa, sino que directamente son candidatos a ganar el título como Carballés o, en este caso, Pablo Llamas. El tenis andaluz ha crecido muchísimo en los últimos años y símbolo de ello es lo que estamos comentando. Nos queda un largo trabajo por hacer, sin duda, para ponernos al nivel de Valencia o Cataluña, pero igual que tenemos desafíos en el club, seguramente la Federación, con el nuevo presidente a la cabeza, pues tendrán sobre la mesa medidas y, sobre todo, vías para impulsar y para potenciar el tenis andaluz como cualquier otro deporte. Que somos pioneros y somos muy buenos prácticamente en casi todos los deportes que tenemos sobre la mesa y, sin duda, el tenis es uno de los que tenemos que mejorar y dar ese impulso o ese fortalecimiento que nos hace falta.

- Quería preguntarle por las entradas. ¿Se mantiene lo del año pasado gratuito en las primeras jornadas así y entradas más adelante?

- Sí, este año vamos a hacer por la mañana, siempre, jornada gratuita. Por la tarde, el lunes, martes y miércoles a 8 euros. Jueves y viernes las entradas serían de 12 euros y ya sábado y domingo la entrada sería de 15, es decir, semifinal y final de 15 euros. El lunes por la mañana es fase previa, igual que el domingo por la tarde, que igualmente es gratuita la entrada.

- Por último, yo sé que lo repetimos en todas las entrevistas, pero nunca viene mal que le recuerde al público que tiene tenis de primer nivel al lado de casa, que son tenistas que van a ver en la tele, que si no lo han visto la semana pasada los van a ver esta semana en el US Open o la siguiente en otro sitio, y que lo tienen aquí al lado. Y muchas veces no se valora ni se tiene en cuenta.

- Yo siempre lo digo. Incluso a amigos míos que no conocen o que no juegan al tenis o nunca lo han visto en directo. Les animo no solamente a ellos, sino a todo el mundo que no juega, que venga a visitar nuestro torneo porque cualquier deporte de alto rendimiento es atractivo de ver. Y aquí tenemos un tenis de primerísimo nivel. Es una pena que no tengamos todavía esa gran capilarización, por decirlo de alguna forma, en nuestra comunidad, no solamente en nuestra ciudad, sino también en nuestra comunidad, porque sin duda es una cita que debería traer no solamente a gente de Sevilla, sino a gente de alrededores porque, como bien decías también al principio, no solamente es el torneo Challenger más importante de Andalucía, sino de los más importantes de España. Así que nada, les animo a que vengan y les digo que no solamente van a disfrutar del tenis, que es sin duda la tarea principal, pues después también tenemos una Fan Zone para poder disfrutar de ese tercer tiempo.