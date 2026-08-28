Roger Federer da sus pronósticos sobre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el US Open

El suizo ya está en New York para vivir de cerca el último Grand Slam del año. Ha participado en la exhibición previa y ha analizado la llegada de los principales favoritos del certamen y las opciones de las nuevas promesas

Este domingo comienza el último Grand Slam de la temporada, el US Open, y nadie mejor para repasar lo que se vive en este certamen que el mismo que consiguió conquistar cinco Abiertos de Estados Unidos consecutivos, Roger Federer.

El ex tenista suizo ya ha realizado su ya habitual acto de presencia en los partidos de exhibición que se disputan antes del comienzo del mismo. Y, en una entrevista en ESPN, ha hablado alto y claro sobre los principales favoritos así como lo que espera de las jóvenes promesas que intentan ganarse un hueco entre los mayores, entre ellos Rafa Jódar.

En primer lugar, el helvético ha puesto en valor su hazaña por encima de otras muchas que ha habido en el mundo del tenis: “Creo que es más difícil ganar el US Open varias veces seguidas. No sé por qué, quizá en Wimbledon o Roland Garros sea algo más sencillo. Aquí siento que tenemos más rivales en general. Todo el mundo puede jugar bien en pista dura”.

“Además, tienes el factor del viento, la humedad, las sesiones de día y de noche. Las condiciones cambian mucho. Aunque ahora también ocurre más en hierba o tierra, durante mucho tiempo fue algo bastante único del US Open”, continúa argumentando.

“Miré rápidamente a quién había derrotado en aquellas finales y pensé: ‘Vaya, eran jugadores de una calidad enorme’. Poder derrotarlos uno tras otro fue especial. También estoy muy orgulloso de haber conseguido unir Wimbledon con el US Open y respaldarlo ganando aquí durante tantos años. Creo que es algo muy difícil de hacer”, finalizó su exposición sobre lo que supone el 'Major' estadounidense.

Federer y la aparición de Rafa Jódar

Por otro lado, Roger Federer ha repasado los jóvenes talentos que hay ahora mismo en el circuito y ha resaltado, sobre todos ellos, al tenista español de moda: "Creo que el ascenso de Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho. La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble. También me gusta Ben y me gusta ver jugar a Fonseca. Son grandes pegadores, jugadores que buscan golpes importantes y que además tienen grandes personalidades”.

Lo que necesita Carlos Alcaraz, según Federer

Cuestionado por el murciano y su regreso cuatro meses después de sufrir una lesión importante en su muñeca derecha, el suizo ha sido rotundo con las opciones que tiene Alcaraz de salir campeón en el US Open: "Creo que depende. Probablemente nosotros no lo sepamos a menos que tengáis información más concreta. ¿Cuánto ha estado entrenando? ¿Ha podido entrenar al máximo? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Una semana? ¿Un mes? Creo que eso marca la diferencia. Si solo ha sido una semana, creo que será muy complicado. Si ha sido un mes, le doy buenas opciones de encontrar su ritmo pronto. Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo. Si ha tenido un mes de entrenamientos de calidad, o al menos más de una semana, creo que eso le ayudará realmente a sentir que puede ganar el torneo”.

¿Qué es ser número uno del mundo para Roger Federer?

Aunque en los últimos años Sinner y Alcaraz han dominado la clasificación del ranking ATP, a Federer le tocó convivir con otros rivales, como Djokovic, Nadal o Murray, que no se lo pusieron tan fácil para mantenerse como número uno del mundo. Por eso, ahora sabe el valor que tiene conseguirlo: “Ser número uno es un privilegio. Sé que todos los demás jugadores de tenis querrían estar ahí. Por respeto al deporte y a todos los demás, no podía despertarme pensando: ‘No estoy de humor, no me gusta el tenis, esto ya no es divertido’”.

Y tanto para Sinner, como para Zverev o Alcaraz, les manda un consejo: "Tienes que aprovecharlo porque, una vez que lo pierdes o desaparece, nunca volverás a encontrarlo. Cuando llegas al número uno del mundo, estás en la cima de la montaña, donde hace mucho viento y todo el mundo quiere una parte de ti. Es muy difícil protegerte de todos esos elementos. Todo el mundo está intentando encontrar una manera de derrotarte, así que también depende de mí no volverme complaciente, seguir avanzando y continuar mejorando”.

Por último y entre otras preguntas, Federer cree que el buen tenis está asegurado con esta nueva generación: “Es bonito saber que te echan de menos. Pero el deporte sigue adelante y está avanzando en una dirección fantástica. Alcaraz y Sinner están llevando este deporte a una dimensión que nunca habíamos visto. Es muy interesante ver lo que es posible hacer ahora mismo”.