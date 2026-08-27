Carlos Alcaraz sufre un duro palo antes del US Open

El segundo cabeza de serie del Grand Slam norteamericano cae por la peor parte del cuadro y tendrá, por su lado, a Djokovic, Shelton, Nakashima, Fils, Tiafoe...; además, debuta ante un tenista que le ganó su único duelo en el circuito

Pese a que la baja de Jannik Sinner parecía haberle aligerado algo el camino a Carlos Alcaraz en el US Open, el sorteo le ha sido esquivo e irá por el 'cuadro de la muerte', una durísima parte baja en la que, aparte de Novak Djokovic, aparecen encuadrados todos los tenistas más en forma en esta parte del año, salvo Rafa Jódar.

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Carlos Alcaraz, incluso, tendrá un duro rival para empezar, un Roman Safiullin que ya sabe lo que es darle un disgusto en un debut de un torneo en pista rápida y con el que no podrá confiarse. Más aún cuando el tenista murciano llega de más de cuatro meses sin competir y necesita minutos cómodos para ir fogueándose.

Su único enfrentamiento en el circuito cayó de parte del tenista ruso, en el Master 1.000 de París. Aunque luego se desquitaría Alcaraz en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de 2024, celebrados también en la Ciudad de la Luz. Desde entonces no se han visto. Safiullin está ahora muy lejos del nivel de entonces, es el 98 del mundo, pero no deja de ser un peligro por ello.

Difícil para Alcaraz a partir de tercera ronda

Aunque, si pasa, su rival saldría del duelo entre el portugués Faira y el norteamericano Brooksby, todo se endurece a partir de la tercera ronda, con un posible duelo ante Arnaldi, semifinalista en Roland Garros. Y, luego, Tommy Paul o Bublik en octavos, Shelton o Fils en cuartos y Djokovic, Tiafoe o Nakashima, en semifinales, ya que, con lo mal que están Medvedev y Rublev -que también van por ahí- no parece que estén en condiciones de alcanzar esa ronda.

Carlos Alcaraz ha tenido mala fortuna, pero también la ha tenido el resto. Y no por la presencia del español, sino porla dureza del cuadro que les espera, con los campeones y finalista de los dos últimos Masters 1.000 jugados en esta gira en Montreal y Cincinnati (Shelton, Nakhasima, Fils y Tiafoe).

Rafa Jódar, con Zverev en el horizonte

Si Carlos Alcaraz es la cruz, la cara ha sido para Rafa Jódar, que tendrá una parte del cuadro más 'amable', aunque partiendo desde el puesto 12 de los cabezas de serie, tendrá rivales duros también muy pronto.

El tenista madrileño debutará ante todo un veterano al que las lesiones han frenado su carrera, como es el australiano Thanasi Kokkinakis. El oceánico llega de retirarse en Montreal y perder en su debut, de forma clara, ante Nuno Borges en Cincinnati; por lo que Jódar aparece como claro favorito en este cruce.

El de Leganés tendría en segunda ronda, de pasar, a Zheng o Marozsan como rivales. Y, a partir de la tercera ya se endurece el cuadro, con Casper Ruud como posible rival más llamativo. De Miñaur llegaría en octavos, Zverev o Musetti en cuartos y Taylor Fritz, Mensik o Cobolli en semifinales.

Aunque son nombres importantes en el circuito, sólo Fritz y Cobolli han hecho algo en esta gira americana. Precisamente, ambos derrotaron a Jódar en la final de Washington, el primero, y en tercera ronda en Cincinnati, el segundo.

Casi todos los españoles por lado de Alcaraz

Del resto de españoles del cuadro masculino, Carlos Taberner debutará en Nueva York ante Zizou Berg, e irá por la parte del cuadro de Jódar. El resto van por abajo, junto a Alcaraz, Djokovic y demás. Ahí, Jaume Munar debutará ante el francés Terence Atmane; Dani Mérida frente al hungaron Marton Fucsovics; Pablo Carreño ante el checo Jiri Lehecka; y el madrileño Martín Landaluce está a la espera de saber el desenlace de la fase previa para conocer a su oponente.

En dicha fase previa hay dos españoles en la última ronda y buscarán hoy obtener plaza en el cuadro final. Estos son Dani Rincón y Pablo llamas. El cuadro final arranca este próximo domingo, aunque el debut de los españoles aún está por designar.