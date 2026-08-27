Wawrinka se sale con la suya y Mensik y Muchova se llevan el primer gran premio del US Open

El suizo, finalmente, disputará el certamen que ya ganó en 2016 tras derrotar a Djokovic, mientras que la pareja de checos han sido los vencedores del dobles mixto en el 'Major' estadounidense

Carlos Alcaraz y Serena Williams se quedaron con las ganas de seguir disfrutando juntos en la pista. Flavio Cobolli y Belinda Bencic se cruzaron en su camino y les impidieron seguir avanzando. Sin embargo, la suiza y el italiano también se han quedado con la miel en los labios en el dobles mixto del US Open.

Finalmente, ha sido la pareja formada por los checos Jakub Mensik y Karolina Muchova los que se han llevado el primer gran premio que repartía este 'Major' estadounidense. Ambos se impusieron esta madrugada en la final por 6-3, 1-6 y 10-5 y han conquistado el cheque de un millón de dólares.

En la pista Arthur Ashe de Nueva York, Mensik y Muchova necesitaron una hora y doce minutos para imponerse a Cobolli y Bencic y celebraron su primer título en un 'grande'. Tenían inercia en contra cuando Cobolli y Bencic empataron el partido en la segunda manga con un rotundo 6-1, pero reaccionaron a tiempo y dominaron el desempate final a diez puntos.

Cabe recordar que Muchova y Mensik alcanzaron la final tras eliminar a los rusos Mirra Andreeva y Andrey Rublev en el desempate final (5-4(6), 3-5 y 11-9). Cobolli y Bencic avanzaron tras ganar al francés Gael Monfils y a la ucraniana Elina Svitolina por 4-5(7), 4-1 y 10-5.

Ahora, tras este aperitivo, el Abierto de Estados Unidos celebrará su sorteo este jueves para dar comienzo a sendos cuadros individuales el próximo domingo.

Wawrinka consigue su último deseo

La presión de su entrenador ha surtido efecto. Viendo que la 'wild card' para el US Open no llegaba publicó un post en las redes sociales: “It sure hurts” ("Duele de verdad").

Un día después, el suizo, ganador de tres títulos de 'Grand Slam', ha recibido su invitación para jugar el Abierto de Estados Unidos a sus 41 años, un torneo que ganó en 2016 y que será el último 'Major' que dispute, ya que colgará su raqueta en cuanto termine este curso.

"Estoy increíblemente emocionado de aceptar la invitación para el Abierto de Estados Unidos 2026 y espero con ansias competir nuevamente frente a los aficionados en Nueva York", dijo el tenista en un comunicado compartido por la organización.

El tenista helvético ya había recibido invitaciones para los tres primeros Grand Slams de la temporada, si bien no tenido la misma suerte en tierras estadounidenses. De hecho, en Wimbledon protagonizó uno de los mejores partidos, el disputado en primera ronda frente a Matteo Berrettini, donde ambos batalló durante más de cuatro horas de partido, aunque finalmente no pudo lograr la victoria (7,6, 6-7, 6-7 y 6-7).

El helvético no había sido inicialmente invitado a esta edición pese a haber levantado el trofeo en 2016, cuando tumbó al serbio Novak Djokovic en la final. La organización le expidió la 'wild card' tras la lesión de uno de los agraciados originalmente. Ahora, Wawrinka espera que el sorteo de este jueves sea benévolo con él y le depare un rival sencillo en primera ronda.

El suizo fue durante años una de las principales alternativas al 'Big Three' de Djokovic, Roger Federer y Rafael Nada, y llegó a alcanzar el número 3 del mundo en 2014. Además del Abierto de Estados Unidos, también posee en sus vitrinas un Abierto de Australia (2014) y un Roland Garros (2015).