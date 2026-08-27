Ferrero y otros más, a la caza de Rafa Jódar en el US Open: "Lo más preocupante es su servicio"

El tenista de Leganés es la nueva perla por conquistar en la ATP. Le sigue llevando su padre y son muchos los que quieren pescarle. El exentrenador de Carlos Alcaraz, entre ellos

Rafa Jódar tiene algo especial. No es que esté en racha, no es que haya tenido suerte en su primer año en el circuito ATP. Sino que tiene talento, formas e incluso figura que recuerdan a los más grandes de este deporte. Y los 'pescadores' del circuito ya han lanzado sus cañas al río.

En su primera temporada con los grandes, a sus 19 años, ha tuteado a algunos primeras espadas, como a Jannik Sinner en Madrid. Y en el US Open, con la ausencia del italiano, la baja forma de Carlos Alcaraz y la edad de Novak Djokovic, hay algunos que piensan que podría tener una oportunidad inmejorable para colarse en el Top 10.

Jugar las ATP Finals sería todo un regalo y un lujo para su corta edad. Un premio más que merecido después del curso que está firmando. Pero para ello deberá colarse entre los cuatro primeros de dicho certamen, como mínimo, si quiere seguir aspirando a ello.

Juan Carlos Ferrero, el gran favorito

Y si por algo se ha caracterizado Rafa Jódar hasta la fecha es por ser un chico humilde y familiar. Su padre es el único que se sienta en su banquillo y él mismo le da la receta a quienes quieran seguir su camino: "El secreto es tener una vida simple y no pensar más allá".

Juan Carlos Ferrero es el nombre que ha sonado con más fuerza como posible candidato a llevarle a lo más alto del ranking, como así hizo con Carlos Alcaraz desde la adolescencia hasta el año pasado.

El valenciano no es el único apuntado en la lista, pero sí parece ser el que más se adaptaría al perfil de lo que necesitaría el madrileño.

Y tantas veces le han cuestionado ya por el asunto en estos meses, que hasta el propio Jódar está dispuesto a pensar en incorporar a alguien más: "Es una pregunta que no me he hecho, a partir del final de la temporada habrá que analizar los resultados y decidirlo cuando toque".

Asimismo, otros expertos del tenis mundial, como Mats Wilander, se han pronunciado sobre la carrera y futuro del joven tenista español. El campeón de 7 Grand Slams y actualmente colaborador de Eurosport, ha sido tajante a la hora de analizar a Rafa: "Creo que tiene un gran talento, pero no cuenta con golpes potentes. Será un candidato a ganar algunos Grand Slams, pero no veo en él el mismo potencial que veo en Arthur Fils".

En esta dura crítica, el extenista sueco ha matizado lo que le falta a Jódar: "Necesita mejorar la potencia de sus golpes, porque no hace mucho daño a sus rivales. Lo más preocupante es su servicio, que ni siquiera se acerca a ser lo suficientemente bueno".

Pese a tan dura crítica, Wilander confía en su progreso y en verle incluso entre los mejores muy pronto: "El servicio mejora con la edad. Así lo hicieron Djokovic y Federer. Y en el caso de Jodar, creo que si mejora el servicio podría llegar al top 5".

El sorteo, clave para Rafa Jódar

Este jueves se celebra en New York el sorteo del US Open, donde Carlos Alcaraz como segundo cabeza de serie y Rafa Jódar como duodécimo.

El murciano necesita unos primeros rivales sencillos para ir cogiendo ritmo de competición lo antes posible, pero en el horizonte podrían caerle jugadores como Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Karen Khachanov, Denis Shapovalov o su verdugo en el año 2024, o Botic Van de Zandschulp.

Mientras tanto, Rafa Jódar cruza también los dedos para que el estreno no sea muy complicado. Brandon Nakashima, Jakub Mensik, Jiri Lehecka o Tommy Paul, entre otros, podrían ser su primer 'coco' en tierras estadounidenses.

Los españoles que jugarán la fase previa

Pero no todo es Alcaraz y Jódar. Ya que en la fase previa participarán otros como Dani Mérida, Jaume Munar, Martín Landaluce y Pablo Carreño. Sin ir más lejos, Dani Mérida se ha pronunciado sobre Jódar en la previa del certamen norteamericano: "Lo que está haciendo Rafa me motiva para creérmelo".

El de Leganés se ha convertido ya en un referente para sus compañeros y también en un motivo de caza para los entrenadores. El US Open 2026 podría marcar su carrera para siempre.