Más problemas para Jannik Sinner, tendrá que estar en reposo absoluto por un tiempo

Después de que la inflamación en su rodilla no descienda tras anunciar su renuncia al US Open, los médicos han optado por aconsejarle que esté diez días sin hacer absolutamente nada

Aunque los rumores eran cada vez mayores, Jannik Sinner sorprendió a todos cuando el pasado viernes anunció que no jugaría el US Open por culpa de los problemas que arrastra en la rodilla derecha.

Sorprendía porque las noticias que transmitían los medios italianos y hasta el médico de la Federación transalpina, que estaba siguiendo la lesión, eran positivas. Todos aseguraban que lo que el número uno del mundo sufría en su rodilla era una sobrecarga fruto del regreso a los entrenamientos y que en breve regresaría.

Su ausencia en Cincinnati ya levantó la voz de alarma y la negativa a jugar en el US Open la confirmó. Sinner no quería arriesgar lo más mínimo ante unos problemas en la rodilla que no cesaban y que le habían impedido entrenarse durante muchos días.

Sinner no acaba de recuperarse de su lesión

Ahora se ha conocido más. Y se ha sabido que la situación puede ser más preocupante de lo que parece. El tenista italiano ha parado completamente hasta el 6 de septiembre y no tocará la raqueta en los diez próximos días. Sólo entonces se probará y decidirá sus próximos pasos.

La Gazzetta dello Sport, quien ha seguido de cerca todo el proceso y era la que principalmente se mostraba optimista con su regreso, asegura que han sido los médicos los que han parado su vuelta y le han aconsejado que no arriesgase.

Según este medio, le han aconsejado reposo absoluto para recuperarse completamente. El diagnóstico ha llegado después de la última revisión, realizada este martes en el JMedical de Turín -el centro clínico de la Juventus-. Allí le han vuelto a confirmar que, pese a los persistentes dolores, no hay rotura, pero sí que la inflamación que sufre desde que regresara a los entrenamientos tras Wimbledon no remite. Ante esto, la solución que ven es que pare durante diez días y entonces llegará una nueva evaluación.

En estas cuatro últimas semanas, Jannik Sinner paró de entrenar en varias sesiones, pero en cuanto se encontraba mejor, retomaba los entrenamientos. Y no mejoraba.

El 6 de septiembre, nueva fecha clave para Sinner

Si con esta medida drástica logra al fin rebajar la inflamación, volverá para preparar la gira asiática. Tiene previsto reaparecer en el torneo de Pekín, que comienza el 30 de septiembre, por lo que aún tendría tres semanas para ponerse en forma y llegar a buen tono a la capital china.

Lo que queda descartado es que la lesión que sufre la arrastrase de la gira de hierba o sea producto de ésta. Después de dos semanas de parón, Sinner publicó una sesión de enfrentamiento muy dura, en la que se le vio en perfectas condiciones. Fue el 30 de julio. Pocos días después empezaron las molestias, que le llevaron a una primera revisión en Turín. Aunque desveló que no era nada grave, un mes después se encuentra en el mismo sitio. De ahí su decisión radical. Si regresa en Pekín, habrá estado 80 días sin competir, casi tres meses desde su final en Londres.