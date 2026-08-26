Real Madrid - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el encuentro de la jornada 1 de LaLiga EA Sports que enfrentará al Real MAdrid de Mourimnho y a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en el Santiago Bernabeú a partir de las 21:00 horas

¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, que recordemos, fue atrasada por la disputa de la final del Mundial con jugadores de ambos equipos implicados.

El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad comenzará a partir de las 21:00 horas y podrá seguirlo en ESTADIO Deportivo, tanto la previa, como el minuto a minuto una vez que la pelota eche a rodar. También podrá leer la crónica y las reacciones más destacadas del duelo entre los pupilos de Mourinho y Matarazzo.

Después de este encuentro, Real Madrid y Real Sociedad habrán saldado sus cuentas pendientes con el calendario de Liga y ya contarán en su casillero con dos partidos.

La última vez que Mourinho visitó el Santiago Bernabéu lo hizo como entrenador del Benfica en un partido de Champions League. Fue en abril de este mismo año y ayer 25 se cumplieron cuatro meses desde esa fecha. El Real Madrid se impuso y por aquel entonces ya se hablaba de una posible vuelta a la capital de España aunque el luso insistía en que era muy complicada.

Aunque todo apuntaba a que Cucurella podría entrar en el once de Mourinho, el técnico luso ha optado por repetir los mismos titulares que abrieron la Liga ante el Espanyol.

Real Madrid y Real Sociedad saldarán este miércoles a partir de las 21:00 horas sus cuentas con el calendario de LaLiga EA Sports. Después de que el Mundial trastocase los planes del arranque del curso Primera división, madrileños y donostiarras quedarán 'en paz' con el calendario liguero. El Real Madrid cuenta con Cucurella y la Real Sociedad con Mikel Oyarzabal como representantes de España en el último Mundial y por lo tanto, vigentes campeones.

Real Madrid y Real Sociedad vivirán un duelo con sensaciones muy diferentes después del arranque de temporada que han tenido los merengues y los txuri urdines. Sin hablar de urgencias en el caso de los donostiarras, la Real Sociedad no debe despistarse en el Santiago Bernabéu porque por detrás está una pretemporada con demasiadas sombras y pocas luces.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad en vivo y online

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad podrá seguirse de manera online en ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del comienzo del mismo en el Santiago Bernabeú. Una vez que empiece a rodar la pelota en territorio de la capital de España, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica del mismo y las reacciones más destacas del encuentro que mide a los pupilos de José Mourinho y de Pellegrino Matarazzo.

Real Madrid - Real Sociedad hoy en directo en LaLiga

El Real Madrid de José Mourinho se estrenó con victoria, no sin sufrimiento, ante el Espanyol de Manolo González. En territorio catalán, Carlos Espí acudió al rescate del Real Madrid en el tramo final del encuentro para hacer el definitivo 1-2 y darle a los blancos los tres primeros puntos de la temporada. Este miércoles llegará el momento del reencuentro entre la afición del Real Madrid y José Mourinho después de verse, como rivales, el pasado 25 de febrero en la Champions League cuando el luso dirigía al Benfica.

Real Madrid - Real Sociedad en directo y online en LaLiga EA Sports

La Real Sociedad tratará de frenar al Real Madrid y de paso firmar su primera victoria de la temporada. Los de Pellegrino Matarazzo cayeron por 1-0 en su visita al Estadio de La Cartuja para medirse al Real Betis y de paso encajaron su cuarta derrota consecutiva si se tiene en cuenta la pretemporada de los donostiarras. Para tratar de frenar esa sangría de derrotas, la Real Sociedad habría cerrado la llegada en calidad de cedido desde el Chelsea de Mamadou Sarr. Pellegrino prefirió no opinar sobre una llegada que aún no se ha hecho oficial.

Enfrentamientos previos entre Real Madrid y Real Sociedad

La Real Sociedad sabe cuál es el camino para sacar algo positivo del Bernabéu. En abril del pasado curso, en plena Copa el Rey, los donostiarras igualaron un duelo que terminó con 4-4 final. El resultado de 0-1 en San Sebastián le terminó dando el pase al Real Madrid aunque quedó claro que los vascos no se amilanan en un gran escenario. Desde ese encuentro, el Real Madrid ha ganado todos los partidos en los que se midió a la Real Sociedad, con un contundente 4-1 el pasado curso en el Bernabéu. La última vez que la Real Sociedad venció al Real Madrid en Liga fue en la jornada 33 de la 2022/23 con goles de Take Kubo y Barrenetxea.