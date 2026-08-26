El Barcelona cambia de planes y acelera por un central zurdo tras la salida de Álvaro Cortés

El canterano saldrá cedido antes del cierre del mercado y el equipo de Hansi Flick ha decidido reforzar la defensa con otro zaguero, mientras el Elche se suma a la lista de pretendientes

El Barcelona ha dado un giro a su planificación para el tramo final del mercado. La salida de Álvaro Cortés, que apunta a una cesión antes del cierre, ha provocado que la dirección deportiva active la búsqueda de un central zurdo para completar la defensa de Hansi Flick.

El movimiento coincide con el creciente interés por Cortés, que cuenta con numerosos pretendientes y entre los que aparece ahora el Elche. El club ilicitano tiene al joven azulgrana en su agenda, aunque la operación se considera complicada por la competencia.

Álvaro Cortés deja sitio a un nuevo central en el Barcelona

El futuro de Álvaro Cortés ha dado un nuevo giro en cuestión de semanas. El defensa zaragozano, nacido en 2005 y formado en La Masia, había comenzado el verano con aspiraciones de quedarse en la primera plantilla después de haber debutado con el Barça la pasada temporada ante el Alavés.

Su rendimiento durante la pretemporada también había reforzado esa posibilidad. Sin embargo, el Barcelona ha terminado decantándose por una cesión que permita al futbolista disponer de minutos y continuar con su progresión lejos del filial.

La salida no será, por tanto, simplemente una operación para liberar espacio. Según la información publicada por Sport, el Barça ha decidido aprovechar el movimiento para incorporar otro central y, concretamente, busca un perfil zurdo.

Es un cambio relevante en la planificación defensiva de Hansi Flick, especialmente después de que el técnico alemán hubiera transmitido recientemente que estaba satisfecho con las alternativas disponibles.

El Barcelona busca un central zurdo para completar la defensa

Flick había defendido que no veía una necesidad urgente de incorporar otro defensor. “Con los jugadores que tenemos, estamos bien. Tenemos opciones y Eric, Jules y Gerard pueden jugar en distintas posiciones”, explicó el entrenador, antes de destacar también el rendimiento de Andreas Christensen y el potencial de Pau Cubarsí.

Sin embargo, la situación ha cambiado con la decisión de dar salida a Cortés. El Barça considera ahora que necesita recuperar esa pieza con un futbolista que aporte un perfil concreto: un central zurdo capaz de complementar las opciones actuales.

El movimiento también encaja con una planificación en la que la defensa ha sufrido varios cambios. La salida de Ronald Araújo al Liverpool en forma de cesión había abierto inicialmente una puerta para Cortés, que aspiraba a aprovechar la oportunidad en el primer equipo.

El Elche se suma a la pelea por Álvaro Cortés

Mientras el Barcelona decide qué central incorporar, Álvaro Cortés concentra buena parte de la atención del mercado. El defensa cuenta con numerosos pretendientes en España y Europa y el Elche se ha añadido a esa lista, según desveló Gerard Romero.

La operación, sin embargo, no parece sencilla. Fuentes cercanas al entorno del futbolista trasladan que la posibilidad de recalar en el Martínez Valero es “muy difícil” debido a la enorme competencia existente por hacerse con sus servicios.

El Elche tendría además que hacer espacio en su defensa. Martín Anselmi cuenta actualmente con David Affengruber, Víctor Chust, Pedro Bigas, Matia Barzic y Bambo Diaby, por lo que la llegada de Cortés podría exigir una salida previa. Bambo Diaby aparece como uno de los jugadores que podrían abandonar la plantilla.

Hay, eso sí, un elemento que puede jugar a favor del conjunto franjiverde: las buenas relaciones que mantienen ambos clubes. La pasada temporada, el Elche contó con Héctor Fort e Iñaki Peña en calidad de cedidos procedentes del Barcelona.

Hansi Flick cambia el escenario en el cierre del mercado

El giro resulta especialmente significativo porque el Barcelona parecía tener bastante definido su final de mercado. La prioridad ofensiva se ha enfriado después de que el intento por Julián Álvarez no prosperase, mientras la continuidad de Alejandro Balde también modifica las necesidades de la plantilla.

Ahora el foco vuelve a la defensa. El Barça quiere aprovechar los últimos días para encontrar un central zurdo que complete las alternativas de Flick, pero sin perder de vista que la salida de Cortés debe servir también para que el joven pueda desarrollar su carrera con minutos.

La decisión supone, además, un cambio de escenario para el propio futbolista. Hace apenas unas semanas, Cortés expresaba públicamente su deseo de quedarse en el primer equipo: “La etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme en el primer equipo y ganarme un puesto”. Ahora su próximo paso apunta a estar lejos de Barcelona, mientras el club que le ha formado busca precisamente un jugador para ocupar el espacio que deja.