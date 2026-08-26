El Atlético de Madrid explota contra el Barcelona por Julián Álvarez: "Esta situación va de dignidad"

Según apunta el diario Marca, el cuadro colchonero habría mostrado su hartazgo tras las palabras de Joan Laporta en las que insistía en el interés en el jugador argentino. "Hay cero por ciento de posibilidades de venderlo"

El caso Julián Álvarez con el Barcelona intentando su fichaje para sacarlo del Atlético de Madrid y así cumplir uno de los deseos expresos de Hansi Flick ha vuelto a dar este miércoles no una, sino hasta dos vueltas de tuerca más. Cuando parecía que el Barcelona ya había desistido en las intentonas por hacerse con su fichaje y había optado por cierto silencio administrativo, este mismo miércoles Joan Laporta dejó claro que el cuadro culé sigue queriendo hacerse con los servicios de Julián Álvarez.

En una declaración pública del presidente del Barcelona, Joan Laporta fue rotundo. "Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid", afirmó. A estas declaraciones, sin que sea de manera oficial, el Atlético de Madrid ha respondido según ha apuntado el diario Marca, para expresar su malestar con la situación en torno a Julián Álvarez y mostrándose como el principal perjudicado.

El Atlético de Madrid, con todo contra el Barcelona por Julián Álvarez

Según el diario citado anteriormente, fuentes cercanas al Atlético de Madrid habrían transmitido el sentimiento de sentirse la víctima en el caso Julián, lejos de serlo el propio jugador, que este miércoles no se presentó al entrenamiento por encontrarse indispuesto y el Barcelona: "Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros". Pero los colchoneros se quedan ahí y ahondan en ese perjuicio hablando de lo económico y lo social: "Nos han perjudicado en lo económico y en lo social".

El Atlético de Madrid le vuelve a decir 'no' al Barcelona por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid también habría vuelto a responder al FC Barcelona y la insistencia por hacerse con el fichaje de Julián Álvarez: "Hay 0 por ciento de posibilidades de venderlo al Barça". Además, desde el cuadro colchonero se aludiría a un aspecto alejado del propio dinero y la oferta del Barcelona para cerrar la puerta al cuadro culé: "Esta situación no va de dinero, va de dignidad".

Laporta, en sus declaraciones de este miércoles, habló de respeto hacia el Atlético de Madrid y su decisión de no vender a Julián Álvarez: "Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián".

Joan Laporta, presidente del Barcelona

El Atlético de Madrid también apuntaría a una campaña con muchas mentiras y medias verdades en torno al Atlético de Madrid y colocándose en el centro como principal perjudicado: "Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético". La fuente citada anteriormente apuesta porque el Atlético de Madrid está, por supuesto, del lado de Julián Álvarez para que recupere su mejor nivel tanto físico como mental porque es evidente que el argentino no está bien en lo anímico tal y como se pudo comprobar en su regreso al Metropolitano en el que se llevó una sonora pitada por parte de la afición rojiblanca.