Oyarzabal reta al Real Madrid en la vuelta de Mourinho al Bernabéu

El delantero de la Real Sociedad vuelve al Bernabéu con opción de titular y como gran amenaza para un Real Madrid que ya sufrió sus goles, en un duelo marcado por la el regreso de Mourinho y la incógnita que mantiene Pellegrino Matarazzo sobre su presencia en el once

Mikel Oyarzabal encara la visita al Real Madrid de este miércoles. El delantero de la Real Sociedad tiene la oportunidad de ser titular en el día de hoy tras tener minutos en el duelo del pasado viernes ante el Real Betis. El campeón del mundo con España será una de las amenazas de los de Pellegrino Matarazzo, que buscarán dar el golpe sobre la mesa en un día especial en el Bernabéu, ya que será la vuelta de José Mourinho a Chamartín.

De esta manera, Mikel Oyarzabal puede tener la oportunidad de ser titular en un partido tras la final del Mundial contra Argentina del pasado 19 de julio, dónde llegó a disputar más de una hora. Ahora, afronta una nueva temporada con la Real Sociedad dónde volverá a ser el líder del equipo dirigido por Pellerino Matarazzo. El delantero internacional con España vuelve a un Bernabéu del que salió el pasado curso viendo puerta.

Mikel Oyarzabal, serio peligro para el Real Madrid

La última vez que Mikel Oyarzabal visitó el Bernabéu fue el pasado 14 de febrero, dónde la Real Sociedad cayó derrotada por 4-1. El futbolista vasco empató el encuentro desde el punto de penalti, pero los de Álvaro Arbeloa, por aquel entonces, respondieron con un doblete de Vinicius y un tanto de Fede Valverde. Por ello, los de Pellegrino Matarazzo buscarán revancha para conseguir los tres primeros puntos de la temporada en LaLiga.

La Real Sociedad, por su parte, llega con bajas relevantes como son las de Gorrotxategi, Pablo Marín y Álvaro Odriozola. Sin embargo, Pellegrino Matarazzo llega con efectivos suficientes para llevarse la victoria del Bernabéu ante un Real Madrid que viene reforzado de lograr el triunfo en su estreno contra el Espanyol. Todo ello, pendiente de la titularidad de jugadores decisivos como el propio Mikel Oyarzabal, entre otros.

Los antecedentes de Mikel Oyarzabal contra el Real Madrid

Mikel Oyarzabal aterriza en la capital de España con el objetivo de seguir aumentando sus cifras goleadoras en partisos contra el Real Madrid. El delantero de la Real Sociedad se estrenó en este sentido viendo puerta en el encuentro de la temporada 2021/2022, en Anoeta, firmando el único tanto de su equipo, que perdió por 4-1. Tras ello, no fue hasta 2025 cuando volvió a celebrar un tanto ante los blancos, pero también con derrota, 1-2.

No guarda buenos recuerdos del delantero de la Real Sociedad contra el Real Madrid, que ha perdido sus seis últimos compromisos en LaLiga EA Sports, además de caer eliminado en en las semifinales de la Copa del Rey frente a los de Carlo Ancelotti en la 2024/2025. Los cinco goles de Mikel Oyarzabal a los blancos han sido en partidos dónde su equipo ha caído derrotado, por lo que hoy tiene nueva oportunidad para romperlo.

Pellegrino Matarazzo responde a la posible titularidad de Oyarzabal en el Bernabéu

Pellegrino Matarazzo no se atrevió a dar pistas sobre su decisión con Mikel Oyarzabal en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid, dejando en el aire la opción de su titularidad: "Prefiero no responder a la pregunta porque creo que la respuesta le da al rival una ventaja sobre cómo jugaremos y cómo atacaremos, y esta es la razón por la que prefiero que veáis qué ocurre en la alineación de mañana".

Si finalmente Mikel Oyarzabal no es titular en el Bernabéu, todo parece indicar que el elegido será Orri Oskarsson, que entró en el once para el partido del pasado viernes ante el Real Betis en La Cartuja. El delantero de Islandia no tuvo su mejor día en un encuentro en el que la Real Sociedad solo firmó tres tiros a puerta, una cifra que deberán de mejorar hoy si quieren llevarse algún punto del feudo del Real Madrid.