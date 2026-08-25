Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, no da pistas con Oyarzabal

El técnico atendió a los medios de comunicación antes de medirse al Real Madrid este próximo miércoles a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu."Prefiero no responder a la pregunta", afirmó el estadounidense

La Real Sociedad no ha empezado bien la temporada con una derrota ante el Real Betis. Esta derrota no sería tan preocupante si la pretemporada hubiese sido diferente en el cuadro donostiarra. Con la derrota ante el Real Betis, la Real Sociedad sumó su cuarto partido consecutivo quedando por detrás en el marcador y este próximo miércoles no lo tendrá sencillo para revertir esa racha ya que visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Este martes, Matarazzo se sentó para atender a los medios de comunicación en rueda de prensa después de hacerse pública una lista de convocados en la que hay 25 futbolistas por lo que el técnico aún tendrá que añadir un descarte más. Matarazzo aclaró que este número de convocados se debe a que uno de los futbolistas está aún pendiente de evolución para ver si se puede contar con él. "Hay una duda sobre un jugador si estará disponible o no para jugar mañana. Esa es la razón de que vayan 25 jugadores. Necesitamos esperar y ver cómo evoluciona en las próximas horas y luego decidiremos", afirmó.

Matarazzo no desvela la situación de Mikel Oyarzabal

Otro de los aspectos por los que fue preguntado fue la disponibilidad para ser titular de Mikel Oyarzabal. El técnico no quiso darle pistas a su rival, el Real Madrid y emplazó a los presentes a el once titular de este próximo miércoles: "Prefiero no responder a la pregunta porque creo que la respuesta le da al rival una ventaja sobre cómo jugaremos y cómo atacaremos, y esta es la razón por la que prefiero que veáis qué ocurre en la alineación de mañana".

Matarazzo también dejó caer que al tener un partido muy cercano como es el del Espanyol del próximo 29 de agosto, lo más probable es que incluya rotaciones en el choque de la jornada tres ante los pericos: "Es muy posible. Depende de los jugadores, pero seguro que cuando solo tienes dos días de descanso entre partidos necesitas ver quién está en forma y qué jugadores se adaptan mejor a cada partido. Así que sí, hay una posibilidad muy buena de que veamos uno o dos cambios mañana. Pero seguro que será un equipo preparado para competir".

La confianza en Jon Aramburu

La Real Sociedad y especialmente Aramburu se reencontrará con Vinicius pero Matarazzo no tiene dudas de que rendirá a un gran nivel y se vivirá una gran batalla: "Jonmi siempre tiene muchas ganas. Jonmi es nuestro guerrero que está listo para luchar y tiene muchas ganas de que llegue el partido. El último partido de la temporada pasada en el Bernabéu fue un poco desafortunado con los dos penaltis, pero en general hizo un buen partido y tuvo muchas buenas acciones contra ‘Vini’. Veremos una muy buena batalla mañana".

Jon Aramburu pugnando con Fran García en el partido ante el Real Betis

Por último, Matarazzo prefirió no entrar a valorar a Mamadou Sarr, central senegalés que parece que llegará a la Real Sociedad procedente del Chelsea en calidad de cedido: "No me gusta comentar sobre rumores o jugadores que no están con nosotros, así que no lo haré. Prefiero mantener el foco en los jugadores que tenemos y en el partido de mañana. Estamos listos para ello y muy ilusionados".