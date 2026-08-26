Bakambu da media vuelta para regresar a LaLiga: salió a coste cero del Betis y ahora negocia con el Levante

El delantero congoleño, agente libre a pocos días del cierre del mercado de fichajes, ha visto cómo se rompían las conversaciones con el Internacional de Brasil y ha sido ofrecido en las oficinas de Orriols. El club granota está buscando la manera de cuadrar número para hacerse con un '9' y valora de manera positiva al exverdiblanco

El Real Betis ha llegado a estos últimos días del mercado estival de fichajes con un momentáneo saldo de cuatro fichajes. Facundo Bernal, Fran García, Diego Conde y Troy Parrott han llegado para suplir un total de nueve salidas: los traspasados, Sergi Altimira, Pau López, Guilherme Fernandes y Mateo Flores; el cedido Sofyan Amrabat; el rescindido Chimy Ávila y los otros tres que terminaron contrato, Adrián San Miguel, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu. De todos ellos, los únicos que aún no han resuelto su futuro inmediato son el lateral suizo y el delantero congoleño, quien este miércoles ha sido noticia en Valencia por las noticias que le sitúan como posible refuerzo del Levante UD.

Bakambu, ofrecido al Levante tras romperse la negociación con el Inter de Brasil

La noticia del posible fichaje de Bakambu por el club granota la ha adelantado la Cadena SER y ha generado bastante expectación en Valencia. La información asegura que el club de Orriols está estudiando los parámetros económicos que solicita el ex del Betis, quien hace sólo unos días tenía bastante avanzadas unas negociaciones para recalar en el Internacional de Porto Alegre brasileño que finalmente se han roto por una falta de acuerdo.

Lo que pide Cédric Bakambu y lo que ha respondido el Levante

A la espera de ver si son reconducibles o no esos contactos con el Inter, los representantes del veterano atacante mundialista se están moviendo rápido y en las últimas horas le están ofreciendo por diversos clubes de LaLiga española que buscan '9' -también por otros países-. Aunque en principio el Levante UD estaba buscando otro perfil de delantero, distinto pero compatible a Iván Romero, en principio ha acogido de buen grado el ofrecimiento de un Bakambu que a sus 35 años busca su último gran contrato y pide una prima por fichar como agente libre.

Los dirigentes granotas han respondido en primer término que valoran muy positivamente la capacidad del africano para atacar los espacios, su velocidad y la capacidad anotadora que ha demostrado durante toda su carrera; pero deben hacer cuentas para cuadrar el límite salarial a pesar del reciente traspaso de Pablo Martínez al Málaga CF y sigue a la espera de poder desatascar salidas de jugadores como Tay Abeb, Xavi Grande, Martin Krug o incluso el cotizado Carlos Álvarez.

Los números de Bakambu: 35 años, más de 500 partidos, 212 goles y 55 asistencias

En la Comunidad Valenciana conocen muy bien a Bakambu de su exitosa etapa en el Villarreal CF, donde recaló en enero de 2018 procedente del Bursaspor por 7,5 millones de euros y se marchó en el mercado invernal de 2022 tras ser traspasado al Beijing Guoan por 40 millones de euros después de haber marcado 47 goles en 105 encuentros. Su carrera arrancó en el FC Sochaux francés, donde ascendió al primer equipo y dejó 21 tantos en 107 encuentros oficiales; las mismos dianas que luego hizo con el conjunto turco en sólo 40 choques.

Después de su prolífica aventura en China, con 58 goles y 21 asistencias en 87 citas, volvió a la Ligue 1 de la mano del Olympique de Marsella; pero sólo pudo celebrar cuatro anotaciones en 24 partidos. El Olympiacos FC griego, 18+3 en 37; y el Galatasaray, 2+1 en 16, fueron sus siguientes equipos en Europa.

Su último partido con el Betis fue ante el Levante y luego hizo historia en el Mundial 2026

Entre medias hubo un fugaz paso de unos días por el Al-Nasr saudí y desde Estambul regresó a España, firmando por el Real Betis en enero de 2024. Del club verdiblanco se fue tras anotar 15 dianas y repartir otras siete en 74 encuentros. Curiosamente, su último partido con el club hispalense fue contra el Levante UD, en la jornada 38 de la pasada 25/26. Se fue siendo uno de los máximos realizadores históricos del Euro Betis.

Asimismo, aunque nació en la localidad gala de Ivry-sur-Seine y jugó con Francia entre la sub 18 hasta la sub 21, acabó priorizando sus raíces y hoy es uno de los mejores futbolistas de la historia de la República Democrática del Congo, a la que ayudó a jugar el Mundial 2026. Era la segunda vez en la historia del antiguo Zaire -que jugó en Alemania 1974- y lograron pasar de la Fase de Grupos. Con su país ha sido internacional en 72 veces (21 goles y 6 asistencias).