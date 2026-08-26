Nueva dimensión en el futuro inmediato de Pablo García tras el gol en el Valencia - Betis: "Hasta ahí podemos leer"

El gol refuerza la apuesta del Hull City, dispuesto a acelerar las negociaciones, mientras que su padre se muestra prudente y centrado en el día a día: "Esta alegría ya no nos la quita nadie"

Pablo García cumplió un sueño con el golazo que le brindó la victoria al Betis contra el Valencia y generó escenas muy emotivas con su familia en un contexto marcado por las negociaciones para su salida.

"No puedo expresar lo que yo he sentido, porque para él es una liberación enorme. Ha hecho felices a todos sus compañeros, a los béticos, a su padre, a su madre, a toda su familia y creo que poco más podemos pedir", expresó con emoción en la Cope Ramón García, padre del futbolista de Alcosa y que destacó lo mucho que significa este tanto.

"Detrás de este gol hay 15 años y no sé cuántos partidos que lleva con el primer equipo... Siempre lo hemos estado apoyando para que llegara este día y no puedo estar más feliz de estar en esa grada viéndolo", indicó Ramón, que no pudo ocultar sus sentimientos a flor de piel: "Le ha dado un abrazo al niño y él me ha dado un abrazo... Ya me puedo morir tranquilo".

"A día de hoy está en el Betis y ha metido el gol"

Además, su padre se refirió a su futuro inmediato y su probable salida al Hull City justó después de marcar un tanto con tintes históricos. "Yo siempre digo igual, a día de hoy ha estado aquí, ha metido el gol, mañana hay que entrenar... El siguiente objetivo es entrenar muy bien el día siguiente y prepararse para jugar con el Levante. Hasta ahí podemos leer, pero esta alegría no nos la quita nadie", señaló Ramón García, que no se quiso mojar a pesar de que este gol acelerará las gestiones con el club inglés al reforzar su apuesta por el canterano heliopolitano.

En este sentido, a pesar de que el Betis cambió las condiciones cuando ya se había encauzado el acuerdo, lo que molestó al Hull, las conversaciones, como reveló ESTADIO Deportivo, continúan abiertas y tras el tanto está previsto que se aceleren en estos días para poder cerrarlas cuanto antes.

El gol refuerza la apuesta del Hull City, que acelerará las gestiones

Así las cosas, el montante de la operación superaría los ocho millones de euros a la espera de que se concreten los detalles en las próximas conversaciones, mientras que el futbolista sigue centrado en ayudar lo más posible a su Betis.

Pellegrini, pese a estar en la rampa de salida, lo integró en la convocatoria y confió en él en la segunda parte, lo que fue un pleno acierto a revolucionar el ataque y marcar un gol fundamental que ha terminado de convencer al Hull City de la necesidad de apostar fuerte por su fichaje.