Pablo García, eufórico tras su primer gol en liga con el Betis, no se moja con su salida: "Pienso en disfrutar de este día"

El canterano del Parque Alcosa se ha mostrado orgulloso tras su primer tanto en liga con el equipo de su vida, siendo el encargado de darle la victoria entre todos los rumores de su salida al Hull City

Victoria más que importante del Betis en uno de los campos más complicados de la Primera División. El gol de Pablo García, cuando el encuentro ya parecía agonizar en un nuevo reparto de puntos, ha servido para sumar unos nuevos tres puntos y, sobre todo, en lo personal. Con los rumores de su salida al Hull City, y a la espera de que se pueda desatascar finalmente esa situación, ha conseguido sumar su primer tanto en Primera División para brindar a los béticos su primera gran noche verdiblancas. Las actuaciones individuales han sido claves en estos dos partidos, y ya el Betis comparte liderato de LaLiga con el eterno rival.

Los béticos tienen ganas de escuchar a un protagonista, y ese es al del Parque Alcosa. Cuando se comentaba que su salida estaba cercana, muchos eran los aficionados que exclamaban que se pudiese quedar para seguir sumando minutos con el equipo de su vida. En los micrófonos de DAZN, ha comparecido para dar sus primeras sensaciones tras este momento y también contestar acerca de su salida, aunque sin mojarse en este sentido.

La emoción de un canterano con más que quince años en el club de su vida

La situación de meter el primer gol en Primera, con el equipo de toda una vida, y para darle la victoria debe de ser indescriptible. Pues todo esto es lo que estará pensando un Pablo García que ha conseguido cumplir un sueño. "Pues creo que se nota en la cara. (Pablo) Está feliz, está eufórico, ya no solo por el gol que también es muy importante, ya que es el primero con el Real Betis en Liga, pero eso es la victoria del equipo, 6 de 6 y nada, no se puede pedir más".

De cara a los objetivos de esta temporada, no se escapa de la línea y repite el mensaje del vestuario. "Todas las temporadas tenemos que dejar el club lo más alto posible, ya sea en Europa, si es en Champions, si es competir por el título de liga... Con muchas ganas, con mucha ilusión de esta temporada y a seguir así".

Sobre su futuro, no quiere mojarse, y habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas horas. "Solo pienso en el presente, en disfrutar de este día y de esta victoria con el Real Betis, que es el club en el que llevo ya 15 años de mi vid. Solo pienso en la victoria y en los tres puntos".

Diego Llorente deja claro el devenir de esta temporada

Por otro lado, uno de los capitanes de este Betis ha comparecido ante los medios de comunicación para poder dar sus sensaciones tras esta victoria. "Sabíamos que ellos no habían tenido un buen inicio, que era un campo complicado pero que no podíamos especular. Desde el primero hasta el último que ha entrado, los cambios también han ayudado mucho al equipo y toda la plantilla está muy bien".

¿Este es el Betis que quiere Pellegrini? "Es el que necesitamos este año, con tantas competiciones creo que todos tenemos que estar preparados para cuando nos toque. Sin ir más lejos en la defensa, teníamos cuatro caras nuevas y la verdad es que lo hemos hecho bien, ayudados por nuestros compañeros. Muy contentos", declaró.