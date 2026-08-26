Pellegrini, contento tras firmar un excelente arranque en liga, tiene claro su deseo en este mercado: "Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible"

El técnico chileno vuelve a sumar un excelente comienzo de temporada, sumando dos victorias en los primeros partidos a la espera de poder acometer los movimientos necesarios para completar la plantilla

Victoria de las que saben a seis puntos, la misma cantidad que ya acumula el equipo de Manuel Pellegrini en el casillero de la competición doméstica, donde ya ha firmado sus dos primeras victorias y sigue acumulando esas buenas sensaciones claves antes del comienzo del ritmo de partidos importantes. La falta de ideas está siendo el gran debe de este equipo al comienzo pero, cuando eso falla, los magos deben de aparecer. Y de eso el chileno no se puede quejar. En el último partido en liga del equipo bético en Mestalla, Pablo García ha anotado un auténtico golazo con el que ha batido a Dimitrievski para poder darle estos tres puntos.

El técnico chileno, en sala de prensa, ha atendido a varias cuestiones referentes tanto al partido como al mercado. Sobre este último, ha dejado una importante reflexión que, viendo sus movimientos sobre el terreno de juego, pueden arrojar conclusiones por lo que pueden ser los últimos días de este frenético mercado de fichajes.

A falta de creación, individualidad

"La verdad que tres puntos muy importantes ante un rival difícil, además jugando de visitante. Fue un partido muy disputado por los dos equipos, muy cerrado con pocas ocasiones, pero creo que al final fuimos justos ganadores", declaró.

No es malo decir que, en este equipo, lo que falta es la creación. Esto también lo destaca Pellegrini. "Destaco, primero, la concentración defensiva, quizás muchos de ustedes tuvieran sorpresa que se cambiaba toda la línea de cuatro, pero venimos de una pretemporada recién terminada. Tenemos que jugar ocho partidos en 26 días, así que no sentía que era un riesgo, porque había visto los rendimientos, que al final es lo que indica cuáles son los titulares para los ocho defensores durante toda la pretemporada. Estoy muy contento por haber podido ocupar el plantel y estamos todos compenetrados en sacar los resultados. Después creo que el funcionamiento del equipo, manteniendo la portería en blanco, comprometido en la recuperación y muy ordenado, nos hizo muy bien. Y al final quizás, sobre todo el primer tiempo, estuvimos con poca creación, con poca movilidad para poder hacerle más daño a Valencia".

Pablo García, un ejemplo para Pellegrini

El canterano verdiblanco ha cumplido un sueño en la noche de este martes, todo ello con su salida al Hull City aún en el aire. Pellegrini lo tiene claro. "Eso es un tema que está para mí cerrado. Mientras estén incorporados en el plantel, van a ser jugadores que los voy a usar. Pablo García, Nelson Deossa... El que esté. Por otro lado, lo de Pablo son solamente especulaciones. Siempre digo que cada jugador que sale debilita, por supuesto, el plantel. Nos falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permita estar tanto en Champions como en la Liga, intentando buscar nuevamente una clasificación europea y vamos a ver cómo se da estos días. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible", respondió.

Los deberes aún por hacer

¿Qué cosas se pueden pedir al mercado? "Tenemos un plantel ya bastante estable, bastante parecido a lo que teníamos antes. También lo dije, faltan un par de retoques. Falta la Champions League y jugar muchos partidos a mitad de semana. El plantel va por el camino correcto, porque independiente de los nombres, el funcionamiento y el compromiso de cada uno de ellos, es innegable durante los 90 minutos", finalizó.