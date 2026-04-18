Así queda la lista con los máximos goleadores de la historia del Real Betis en Europa tras la eliminación verdiblanca

El auge reciente del equipo verdiblanco se refleja en el hecho de que jugadores de la actual plantilla como Ez Abde, Antony dos Santos, Cédric Bakambu, Giovani Lo Celso o Aitor Ruibal aparecen en los primeros puestos de la clasificación con los mejores anotadores del EuroBetis

La aventura del Real Betis en la UEFA Europa League 2026 acabó mucho antes de lo esperado, especialmente de lo que cabía imaginar cuando se puso con un 2-0 antes de que el Sporting Clube de Braga acabase marcando cuatro goles en La Cartuja (2-4). De este modo, el club vuelve a decir adiós a su sueño de hacer algo grande allende las fronteras y pulsa el botón de pausa, al menos hasta la temporada 2026/2027, en una lista con los máximos goleadores en competicion continental que ha vivido muchísimos cambios recientes.

Si José López Hidalgo se convirtió en el primer jugador del Betis en celebrar una diana en un torneo europeo, en concreto en un 1-1 ante el Stade François en la Copa de Ferias el 9 de septiembre de 1964, el último tanto hasta la fecha lleva la firma de Ez Abde, quien este pasado 16 de abril de 2026 hizo el segundo tanto ante el Braga para recuperar ese liderato en solitario en el que su amigo Antony dos Santos le había empatado con el momentáneo 1-0 ante los portugueses. Para el siguiente gol hay que esperar al menos cinco meses.

Los 11 goles de Ez Abde con el Euro Betis

Desde el pasado mes de enero, Ez Abde era el nuevo 'pichichi' del EuroBetis con 10 dianas, cifra ampliada el pasado jueves hasta los 11 tantos. La lista la inauguró en la Europa League 23/24 ante el Aris Limassol y la continuó con un doblete al FC Kryvbas, en la previa de la Conference League 24/25, donde luego amplió su cuenta ante el FC Copenhague, en la Fase Liga; en los dos partidos de semifinales con la ACF Fiorentina y en la gran final ante el Chelsea FC.

Ya en esta 2025/2026, con sus tantos al Olympique de Lyon y al FC Utrecht, el internacional marroquí alcanzó los nueve tantos de Bakambu. Ante el Feyenoord, en la última jornada de la Fase Liga, se convirtió en el primer verdiblanco en alcanzar dos dígitos y su cuenta se detiene momentáneamente en esos 11 tantos después de hacer subir al marcador el 2-0 en el desgraciado choque ante el Sporting de Braga, partido en el que el VAR le dejó sin doblete antes de que el castillo de naipes verdiblancos se derrumbase en los primeros cuartos de final de la UEL en toda su historia.

Los 10 goles de Antony dos Santos

Ya sea por la pubalgia o por lo solo que le han dejado las prolongadas ausencias de Isco Alarcón o Gio Lo Celso, es evidente que el nivel de Antony dos Santos en esta campaña está muy por debajo de la versión en sus primeros seis meses. Al menos en cuanto a presencia en el juego y a sensaciones, porque los números siguen siendo espectaculares. Ante el Braga, el '7' marcó su sexto gol en la presente edición de la UEFA Europa League y alcanzó también los dos dígitos en la lista de artilleros del EuroBetis antes de que se cumplan 14 meses desde su llegada al club de Heliópolis.

El extremo brasileño se estrenó en su debut continental como verdiblanco ante el KAA Gent, en la ronda de repesca de la pasada Conference League, donde vio portería también en octavos de final, ante el SC Vitória de Guimaraes, y en las semifinales marcó dos contra la ACF Fiorentina. Tras su regreso definitivo el pasado verano, ha celebrado dianas frente al Nottingham Forest, Olympique de Lyon, Dinamo de Zagreb y Feyenoord de Rotterdam, en la Fase Liga, antes de cerrar la goleada en la remontada al Panathinaikos, en octavos, y de abrir el marcador en la debacle ante el Braga. 10 tantos y seis asistencias en sólo 16 partidos europeos.

Los 9 goles de Cédric Bakambu en competición continental

Cédric Bakambu fue el primero en mover a Alfonso Pérez Muñoz de un trono en el que ha estado más de dos décadas. El getafense mantuvo el récord en ocho goles durante 23 largos años y el congoleño le superó en esta 25/26. El '11' abrió su cuenta continental con su único gol en la 23/24, en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Conference League contra el Dinamo de Zagreb, y explotó en la 24/25 marcando en la Conference ante el Petrocub moldavo, en la Fase Liga; el KAA Gent, en la repesca; en los dos partidos con el Vitória SC, en octavos; y frente al Jagiellonia, en cuartos de final. Su novena (y última) diana llegó en el 2-2 contra el Nottingham Forest, en el estreno de esta campaña.

Los 8 goles de Alfonso Pérez Muñoz, quien ostentó el récord durante 23 años

Alfonso Pérez Muñoz hizo sus dos últimas dianas con el EuroBetis en la Copa de la UEFA 2002/2003, con tantos ante el Zimbru (0-2) en primera ronda y ante el Auxerre (1-0) en dieciseisavos. Antes, en su primera etapa en el club heliopolitano, el getafense hizo cuatro tantos continentales en la Recopa 97/98: tres de los cuatro de la eliminatoria de 1/16 ante el BVSC Budapest (2-0 y 0-2) y la única diana en la derrota ante el Chelsea (1-2) en 1/4. La cuenta la abrió en la UEFA 95/96 con un doblete al Kaiserlauten (1-3).

Las 7 dianas continentales de Giovani Lo Celso como verdiblanco

El primer gol de Lo Celso como jugador del Betis fue precisamente en la Europa League de la 18/19, ante el F91 Dudelange. Ese curso repitió por partida doble contra el AC Milan y le hizo otros dos al Stade Rennes. Luego se marchó al Tottenham Hotspur y al Villarreal CF de manera previa a su regreso a la entidad de las Trece Barras, con la que amplió su cuenta contra el Mlada Boleslav, en la pasada Conference League, y anotó su séptima diana contra el PFC Ludogorets, esta misma campaña.

Los máximos goleadores de la historia del Real Betis en competición europea

Así se queda la lista de artilleros verdiblancos después de la decepcionante eliminación en los cuartos de final de la UEFA Europa League 2026.