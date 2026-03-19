Antony confía en este Betis: "Mostramos el espíritu, la familia que tenemos y la importancia de jugar con nuestra gente"

El extremo brasileño, que cerró la goleada ante el Panathinaikos con el cuarto tanto de una noche mágica, pide paciencia después de romper la mala racha de resultados con una goleada histórica en La Cartuja para meterse en cuartos de final de la Europa League

Lo estaba buscando. Con un zurdazo marca de la casa buscando la escuadra, con una falta directa que no cogió portería, en un mano a mano con Lafont... El Real Betis ganaba por tres goles de diferencia al Panathinaikos FC y la remontada estaba en el bolsillo. Pero para alguien insaciable nunca es suficiente. Antony dos Santos apretó buscando su gol y cerró la goleada culminando una vertiginosa contra de Ez Abde para alcanzar la docena de goles en esta 25/26 al tiempo que celebraba el pase a cuartos de final de la UEFA Europa League. Y ahora, a por más. El 'crack' brasileño siempre quiere más, como él mismo ha indicado en la zona mixta de La Cartuja ante la cámara de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo.

Otra noche histórica para el EuroBetis

"Sí, sí. Desde que perdimos el primer partido fuera de casa, y lo he dicho en entrevistas, confiaba al cien por cien en mi equipo. Hoy todos los jugadores han demostrado el espíritu que tenemos, la familia que somos y lo importante que es jugar con nuestra gente".

"Seguro que es uno de los partidos más bonitos que he vivido aquí (en La Cartuja), claro que sí. Nada más que ganando así... Después de perder el primer partido por 1-0, ganar un partido así en una remontada increíble... Pero seguimos. Nuestra gente merece mucho más, porque nos apoya siempre, dentro y fuera de casa. Entonces, seguimos adelante con los objetivos, que siempre se deciden al final".

Antony pide paciencia y confianza: "Paso a paso, quedan muchos partidos"

"Bueno, me siento muy feliz. Yo trabajo mucho, pero ya digo que demostramos el espíritu que tenemos, que lo que decimos no se queda sólo en palabras. Sabíamos que teníamos que cambiar cosas y las cambiamos hoy. Demostramos la familia que tenemos y así seguiremos. El objetivo es seguir así hasta el final. Tenemos muchos partidos por delante y tenemos que ir paso a paso. Ya estamos en cuartos. Ahora, a descansar, porque el domingo tenemos un partido muy duro", ha añadido pensando ya en la visita liguera a San Mamés para jugar contra el Athletic Club.

Presume de estado físico y confía en convencer a Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil

"Físicamente, de verdad que me he sentido muy bien. Sacando las molestias que tengo (arrastra desde hace meses una pubalgia), físicamente me siento bien. Lo que ocurre es nada más que yo no he hecho pretemporada. Pero bueno, me siento bien". "Estoy siempre aquí para ayudar a mi equipo a seguir adelante", ha añadido sobre sus cifras, que yan por los 12 goles y 9 asistencias.

"Bueno, ese tipo de cosas no están en mi control. No es mi decisión; pero de las cosas que estén bajo mi control voy a hacer mi parte, eso siempre. No he podido estar en esta convocatoria de antes del Mundial, pero yo voy a seguir trabajando para estar en la convocatoria del Mundial. Ojalá", ha respondido con optimismo sobre la decisión de Carlo Ancelotti de volver a dejarle fuera a pesar de la grave lesión de Rodrygo Goes.