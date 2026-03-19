Puntos uno por uno del Real Betis frente Panathinaikos: Amrabat y Cucho empujan a la gloria europea

La Cartuja está de fiesta, y es que el equipo ha logrado hacer historia en esta competición, con un pase a cuartos de final que ha sido el culmen de una clara mejoría del equipo; así lo hemos vivido y contado en directo

Hoy era el día de la historia. El Real Betis se encontraba a un paso de romper una histórica barrera, como era la de los cuartos de final de la Europa League, algo que nunca ha podido saborear. Para ello, tocaba hacer un ejercicio con nota en La Cartuja, teniendo que buscar ese primer gol pronto para desubicar al equipo de Rafa Benítez. Dicho y hecho. Los de Pellegrini demostraron su superioridad desde el minuto uno, con mucha intensidad y exigiéndole movilidad al equipo heleno. En un disparo lejano de Cucho, el más listo de la clase fue Aitor Ruibal, que aprovechó a las mil maravillas el rechace para ubicar pronto el empate.

Con el devenir de la primera parte, el Panathinaikos iba encontrando su hueco, aunque Amrabat anuló cualquier atisbo de cambio con un auténtico golazo que hizo vibrar a La Cartuja. Esto lo refrendó el Cucho Hernández, que aprovechó una exquisita asistencia de Aitor Ruibal para poner el tres a cero que resultaba casi definitivo. Aunque, si hay uno que quería sumarse a la fiesta, ese era Antony, que anotó el cuarto gol de un encuentro histórico.

Las notas verdiblancas frente al Panathinaikos

Pau López: 8

Con la goleada, pocos se acordarán. Pero Pau López ha tenido en sus pies la eliminatoria, salvando en los primeros minutos un disparo cruzado de Pellistri que hubiese puesto el cero a dos en la eliminatoria. Gracias a esa intervención, empezó la senda goleadora del Betis que ya desató la locura.

Bellerín: 7'5

El día del Rayo ya fue determinante y, una vez más, demuestra que la lesión no le ha causado estragos. El partido exigía volcar sus cualidades ofensivas, y esto lo volvió a hacer a las mil maravillas siendo un puñal en el carril derecho. Gran partido.

Natan: 8'5

Soberbio partido de Natan, capaz de parar las acometidas que el equipo heleno ha tenido en la primera parte, mostrándose como el claro líder de la zaga. Sobre todo, el encargado de parar a Tetteh. Se le exigía lo que se sabe que él puede dar, y ha vuelto a demostrar de lo que es capaz.

Marc Bartra: 7

Partido bastante correcto del catalán, que apenas ha tenido muchos problemas a la hora de detener al ataque griego, quitando ciertas acometidas de Tetteh que le han puesto en más de un aprieto.

Ricardo Rodríguez: 7Partido bastante aseado del lateral suizo, que cumplió una vez más desde su carril. No tuvo muchas aventuras arriba, pero fue capaz de detener lo que venía por su costado.

Fornals: 8'5

Este sí es el Fornals que el beticismo quiere ver. El que coge el balón y toma la batuta del equipo sin pensárselo dos veces. El que dirige y organiza el ataque verdiblanco y no deja de crear. Gran partido del castellonense, que sigue demostrando ser el timón de este equipo.

Amrabat: 9'5

En todo. En absolutamente todo. Excepcional partido del centrocampista marroquí, que ha vuelto a demostrar lo primordial que es en el esquema de Pellegrini. Dando la tranquilidad necesaria atrás y seguro en la sala de máquina y, para colmo, mete un auténtico golazo, aunque contó con Lafont de aliado. Sublime.

Antony: 8

El brasileño volvió a demostrar esos destellos de ese jugador desequilibrante que tanto enamoró al beticismo y, a pesar de las molestias, sigue siendo una de las principales bazas ofensivas de este equipo. Frente al Panathinaikos, no dejó de intentarlo. Anotó uno a pase de Cucho y falló otra clarísima.

Abde: 7'5

No ha sido la pieza tan decisiva hoy, pero no ha dejado de encontrar los espacios que el equipo heleno dejaba atrás. Hasta en un partido algo peor, sigue siendo uno de los que revolucionan el ritmo y demuestra el liderazgo en la etapa ofensiva. Tuvo su gol, pero lo evitó Lafont.

Aitor Ruibal: 8'5

Un gol y una asistencia. A todo hay que sumarle que ha vuelto a estar absolutamente en todo, estando en esa doble punta con Cucho que tanto bien le ha traído hoy en la presión. Rinde de todo, se dice siempre, pero nunca está en vano repetirlo de un jugador capital para Pellegrini.

Cucho Hernández: 9'5

Ya era difícil encontrar partidos donde, hasta no metiendo, hiciese algo mal. En el día de hoy, un gol, una tremenda asistencia y un disparo que ha acabado dando una gran asistencia a Ruibal. Los puntas se han encontrado a las mil maravillas, y eso también es gracia a la capacidad de movimiento y despiste que el cafetero tiene. Puntazo para Pellegrini hoy.

Pellegrini: 9

En estas últimas semanas, las críticas a Pellegrini han sido justas, en algunos casos desmedidas, pero ha habido evidentes errores de lectura en los partidos. Hoy, sin lugar a duda, el 70% del pase ha sido suyo. Entendió a las mil maravillas lo que este partido exigía, presión alta, intentar buscar balones en largo constantes y un férreo control del centro del campo. Con Cucho y Aitor arriba, y Amrabat en la sala de máquinas, ya se veía venir desde el comienzo que gran parte del pase estaba hecho.

Marc Roca: 7

Buenos minutos del centrocampista catalán cuando ha saltado al terreno de juego, aunque se ha visto eclipsado por el tremendo encuentro realizado por Amrabat.

Fidalgo: 6'5

Minutos bastante aseados del centrocampista, que ya ha entrado en un encuentro bastante decidido y donde poco más ha podido aportar.

Chimy Ávila: SC

Riquelme: SC