Betis - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la vuelta de octavos de final en la UEFA Europa League

Sevillanos y atenienses vuelven a verse las caras justo una semana después del 1-0 con el que acabó el encuentro de ida, para buscar sellar el pasaporte para disputar la eliminatoria de cuartos de final con los ocho mejores equipos de la segunda competición continental

Duelo a vida o muerte, con una mínima ventaja para los atenienses tras el tanto de penalti anotado por Taborda en el minuto 88' del duelo de ida. Así se presente el encuentro de vuelta en la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League que enfrenta al Real Betis, en un meritorio quinto puesto de LaLiga EA Sports española a pesar de los últimos pinchazos, y el Panathinaikos FC, cuarto clasificado en la Super League 1 de Grecia e invicto desde mediados de enero.

El camino de Real Betis y Panathinaikos FC hasta los octavos de final de la Europa League

El Betis selló su clasificación directa para los octavos tras concluir en cuarta posición la Fase Liga, con 17 puntos de 24 posibles gracias a cinco victorias, dos empates y una derrota, con 13 goles a favor y 7 en contra. Arrancó con tablas ante el Nottingham Forest (2-2); luego afrontó dos salidas, con triunfo contra el PFC Ludogorets (0-2) y empate ante el KRC Genk (0-0); enlazó tres triunfos consecutivos, frente a Olympique de Lyon (2-0) y FC Utrecht (2-1) en La Cartuja y Dinamo Zagreb (1-3), a domicilio; y acabó ganando al Feyenoord de Rotterdam (2-1) tras caer con el PAOK de Salónica (2-0). Los dos únicos partidos que ha perdido han sido en Grecia.

Por su parte, el Panathinaikos llega a Sevilla con un 1-0 de la ida en Atenas. Los de Benítez tuvieron que jugar una ronda más, ya que en la liguilla quedaron en vigésima posición, con los 12 puntos que les dieron tres victorias, tres empates y dos derrotas (11 GF y 9 GC): ganó 1-4 al Young Boys, perdió contra el GA Eagles (1-2) y el Feyenoord (3-1), venció al Malmö (0-1) y al Sturm Graz (2-1) y concluyó con tres igualadas frente a Viktoria Plzen (0-0), Ferencváros (1-1), y Roma (2-2). En la repesca volvió a sumar sendos empates a uno, de nuevo ante el equipo checo, a quien se acabó imponiendo en una agónica tanda de penaltis (4-5) en el partido de vuelta.

Betis - Panathinaikos: ¿A qué hora empieza el partido?

La eliminatoria entre el equipo español y el conjunto griego, luchando por un sitio en los cuartos de final de la UEFA Europa League, se decidirá en el encuentro de vuelta que tendrá lugar este jueves, día 19 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Cabe recordar que Betis o Panathinaikos se enfrentarán en la próxima ronda al Sporting Clube de Braga portugués, que el miércoles remontó con un 4-0 el marcador de 2-0 del duelo de ida ante el Ferencvaros TC húngaro. La eliminatoria de cuartos se celebrará el 9 y 16 de abril; las semifinales arrancarán el 30 de abril y se decidirán el 7 de mayo; y la gran final en Budapest (Hungría) está fechada para el 20 de mayo a las 21:00 h.

Betis No Iniciado - Panathinaikos

Betis - Panathinaikos: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ Liga de Campeones, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (dial 60); tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como es el caso de Orange TV (dial 115). Además, la previa y el pospartido podrán seguirse por los canales oficiales, en RTV Betis y en el canal de YouTube del club heliopolitano.

Betis - Panathinaikos: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro europeo de este jueves entre el Real Betis y el Panathinaikos FC, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo continental y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Rafa Benítez y del resto de protagonistas.