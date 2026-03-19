Betis - Panathinaikos, en directo el partido de octavos de final de la UEFA Europa League en vivo online

El EuroBetis busca al menos dos goles para remontar el marcador adverso del partido de ida, imponerse a un enrachado Panathinaikos y jugar por primera vez unos cuartos de final de la segunda competición continental. ESTADIO Deportivo te lo cuenta, minuto a minuto

Betis y Panathinaikos se enfrentan en La Cartuja en la vuelta de los octavos de final de la Europa League.ED

Mi nombre es Aitor Torvisco y quédate ya conmigo, que vamos a ir entrando en calor repasando todo lo que ha dejado la previa y vamos a pulsar cómo están los ánimos de los béticos por medio de Juan José Ponce , que ya está por La Cartuja para seguir un partido que ESTADIO Deportivo te va a contar, minuto a minuto. ¡Vamos al lío!

El Real Betis busca hacer historia metiéndose por primera vez en unos cuartos de final de la UEFA Europa League y para ello deberá ganar por dos goles al Panathinaikos FC bajo el aliento de más de 60.000 gargantas que creen en la capacidad de esta plantilla de volver a vivir una de esas grandes citas.

Buenas tardes previas a lo que debe ser una gran noche de remontada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

"Dale alegría, alegría a mi corazón. Las noches de grandes gestas son mi obsesión. Yo sueño con otra noche en el Calderón. Yo sueño con que este año sales campeón . Prepárense, que el Betis a Plaza Nueva ya va a volver. Prepárense, que vuelven las grandes noches del Balompié ", es uno de los lemas que vocea el Real Betis en redes sociales.

"Cuando nosotros creemos, ellos vuelan", "Un sólo grito en mi cabeza: creo en ti, Betis", "Mi corazón late por ti", "Suenan tambores", "En ti deposito mi fe"... las redes sociales del Betis son un hervidero de pasiones desde primera hora de la mañana

Ganó 1-4 al Young Boys, perdió contra el GA Eagles (1-2) y el Feyenoord (3-1), venció al Malmö (0-1) y al Sturm Graz (2-1) y concluyó con tres igualadas frente a Viktoria Plzen (0-0), Ferencváros (1-1), y Roma (2-2). En la repesca volvió a sumar sendos empates a uno, de nuevo ante el equipo checo, a quien se acabó imponiendo en una agónica tanda de penaltis (4-5) en el partido de vuelta.

Por su parte, el Panathinaikos llega a Sevilla con un 1-0 de la ida en Atenas . Los de Benítez tuvieron que jugar una ronda más, ya que en la liguilla quedaron en vigésima posición, con los 12 puntos que les dieron tres victorias, tres empates y dos derrotas (11 GF y 9 GC).

Arrancó con tablas ante el Nottingham Forest (2-2); luego afrontó dos salidas, con triunfo contra el PFC Ludogorets (0-2) y empate ante el KRC Genk (0-0); enlazó tres triunfos consecutivos, frente a Olympique de Lyon (2-0) y FC Utrecht (2-1) en La Cartuja y Dinamo Zagreb (1-3), a domicilio; y acabó ganando al Feyenoord de Rotterdam (2-1) tras caer con el PAOK de Salónica (2-0).

El Betis selló su clasificación directa para los octavos tras concluir en cuarta posición la Fase Liga, con 17 puntos de 24 posibles gracias a cinco victorias, dos empates y una derrota, con 13 goles a favor y 7 en contra.

La remontada contra el Panathinaikos reportaría al Betis un suculento ingreso económico inmediato y abriría la puerta a engrosar una cifra astronómica si alcanza la gloria, con premio extra. Álvaro Palomo te explica en ESTADIO Deportivo cuánto dinero lleva ingresado el club verdiblanco y cuánto más puede embolsarse en caso de seguir superando rondas en la Europa League.

Pellegrini y los Idus de Marzo: derrotas en el Coliseum o el Parthenon, invasión Celta y un Xifos griego entre la amenaza y un enésimo hito

Con Lorenzo Serra Ferrer, el Betis llegó tres veces a los octavos de la extinta Copa de la UEFA y fue eliminado por el Girondins de Burdeos francés (2-0 y 2-1), en la 94/95; por el Bolonia FC italiano (4-1 y 1-0), en la 97/98; y por el Steaua de Bucarest rumano (0-0 y 0-3), en la 05/06, curso en el que había llegado tras quedar tercero de grupo en la Champions. Ya como formato Europa League, volvió a jugar unos octavos en la 14/15, en el dramático EuroDerbi (3-4 en los penaltis tras sendos 0-2) con Gaby Calderón.

Manuel Pellegrini, técnico récord del Real Betis en LaLiga EA Sports y ganador de la Copa del Rey de 2022, busca ahora firmar también el mejor desepeño histórico en la Europa League, tras sucumbir en sus dos intentos anteriores: en la 21/22 perdió contra el Eintracht Frankfurt alemán (1-2 y 1-1) y en la 22/23 con el Manchester United inglés (4-1 y 0-1). Peor aún, en la 23/24 cayó a octavos de la Conference League como tercero de grupo en UEL y fue eliminado por el Dinamo de Zagreb croata (1-1 y 1-0).

A los ya amenazados Valentín Gómez y Aitor Ruibal se unieron en Atenas Pau López , Natan de Souza y Junior Firpo , formando así el grupo de cinco jugadores del Real Betis que se encuentran apercibidos y que se perderían una hipotética ida de cuartos de final ante el SC Braga si ven amarilla este jueves contra el Panathinaikos FC

El designado para impartir justicia en el duelo entre hispalenses y atenienses ha sido el colegiado alemán Tobias Stieler, que a sus 44 años ya ha pitado esta campaña cuatro encuentros en competición continental, dos de ellos en la Europa League. Será la primera vez que el árbitro germano pite tanto a Betis como a Panathinaikos , aunque sí se ha cruzado con varios equipos españoles en los últimos cursos.

El Real Betis sólo ha disputado hasta ahora un encuentro oficial como local frente a un visitante heleno, el Olympiakos FC, al que venció por 1-0. Fue en la Fase de Grupos de la Europa League 18/19, cuando el equipo dirigido por Quique Setién venció por la mínima con un gol de Sergio Canales

La gran sorpresa es la titularidad de Sofyan Amrabat , con Pablo Fornals como acompañante, en una dupla en el centro del campo que deberá sostener una cuarteta de atacantes : Antony dos Santos y Ez Abde como extremos y doble punta para Aitor Ruibal y el 'Cucho' Hernández. A priori, el Betis dibujará un 1-4-4-2 .

Manuel Pellegrini sale de inicio con Pau López , en portería; defensa de cuatro con Héctor Bellerín en la derecha, con Ricardo Rodríguez en la izquierda y con Marc Bartra - Natan de Souza como pareja de centrales.

Rafa Benítez apuesta de inicio por Lafont , en portería; con línea de tres centrales formada por Katris, Ingason y Javi Hernández ; carril derecho para Calabria , Renato Sanches - Basaketas como dupla en la zona ancha y Kyriakopoulos , en la izquierda. En ataque, Pellistri y Taborda escoltarán a Tetteh

En la grada de Gol Sur ya están preparando la lona que exhibirá la afición del Betis en la salida al campo de los dos equipos

Este mismo jueves, el nuevo seleccionador de Marruecos le ha dejado fuera de la convocatoria para los dos amistosos de finales de mes

El pivote, que no juega con el Betis desde el 27 de noviembre, saldrá como titular ante el Panathinaikos

Te recordamos cómo puedes seguir en directo el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League, por televisión y online

Jueves 19 de marzo de 2026, a las 21:00. Son el Día D y la Hora H. 'Operación Remontada' en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El Real Betis quiere vivir este jueves una noche de esas que quedan grabadas para siempre en la retina de todo los aficionados verdiblancos y que se escriben en las páginas más doradas de su historia. Para ello, tendrá que remontar un marcador adverso ante el Panathinaikos FC, equipo que encara el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League con la exigua ventaja del 1-0 registrado en el partido de ida.

El Betis busca hacer historia ante un Panathinaikos en racha

En ese primer choque de la eliminatoria, disputado hace siete días en el Olímpico de Atenas, se impuso el conjunto griego gracias a un polémico penalti señalado al filo del minuto 90 y que fue anotado por Taborda. Para colmo, en esa protestadísima acción fue expulsado por doble amarilla el central Diego Llorente.

De este modo, el central madrileño se ha unido a los lesionados Isco Alarcón y Giovani Lo Celso en la lista con las tres bajas obligadas que tiene el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, para esta cita. La cuarta ausencia es la de Pablo García, quien se ha quedado fuera de la lista de 23 citados por decisión técnica.

Con el apoyo de más de 60.000 espectadores que se esperan en La Cartuja, el Betis buscará romper su racha de cinco encuentros oficiales sin conocer el triunfo (dos derrotas y tres empates) para jugar por primera vez unos cuartos de final de la segunda competición continental. No se lo pondrá fácil el ordenado, competitivo y enrachado conjunto de Rafa Benítez.

El Panathinaikos encadena nueve partidos seguidos sin perder y está invicto en todas las competiciones desde el 18 de enero. Además, recupera a Javi Hernández, a Anastasios Bakasetas y a Ahmed Touba, quienes se perdieron la ida por sanción; aunque se cae por motivos disciplinarios Anass Zaroury, expulsado en el duelo de ida.

El SC Braga ya espera rival en los cuartos de final de la Europa League

El Real Betis y el Panathinaikos FC ya saben quién será su rival en cuartos de final en caso de salir ganador de este doble duelo de octavos. Clasificado ya, esperando a sevillanos o atenienses, está el Sporting Clube de Braga. El cuadro portugués abrió la ronda de los partidos de vuelta en este 'Top 16' en la tarde del miércoles, cuando venció por 4-0 al Ferencvaros TC húngaro y remontó de manera sobrada el 2-0 encajado en la ida.