Olympique de Lyon 0-2 Celta de Vigo: Rumbo a cuartos de la Europa League con el sello de Javi Rueda y Jutglá

Javi Rueda hizo el primer tanto del encuentro tras el pase de Hugo Álvarez en el minuto 60. El Lyon jugó con 10 desde el minuto 19 por la expulsión de Niakhaté y lo terminó pagando en el 92 con el segundo de Jutglá. Tagliafico también terminó expulsado en el 95

Olympique de Lyon y Celta de Vigo se veían las caras este jueves en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League y con un objetivo entre ceja y ceja: el pase a cuartos. El Celta de Vigo de Giráldez, sin Iago Aspas de inicio por tercera vez en un partido de Europa League esta temporada y el Lyon con Endrick como principal estrella sobre el césped, apostaban por la batalla desde el primer minuto en territorio galo.

El árbitro se convierte en el protagonista del primer tiempo entre Lyon y Celta de Vigo

El Celta de Vigo se frotó las manos en el primer minuto cuando Tagliafico pisaba el tobillo de Javi Rueda. Parecía evidente que si el colegiado acudía al VAR, sería penalti. Pero ni hubo amonestación, ni penalti para los de Giráldez. El Celta de Vigo salió con mucha personalidad, siendo protagonista con el balón y buscando la portería rival.

Se le puso de cara el encuentro al Celta de Vigo en el minuto 19 cuando Niakhaté vio la roja directa por una dura entrada sobre Pablo Durán. Tal y como pasó en el encuentro de ida, los locales se quedaban con 10 y ahora era el Celta de Vigo el que tenía que aprovechar la ocasión con la superioridad numérica.

Después de la expulsión llegaron las dos ocasiones más claras de la primera parte para el Celta de Vigo. La primera fue en el 26 de Pablo Durán tras un gran pase filtrado en el área por parte de Fer López. La segunda fue de Swedberg que tras un gran pase raso desde la izquierda de Carreira, puso a prueba a Greif. Al contrario de lo que podría pensarse por como habían transcurrido los primeros minutos, el Celta de Vigo se fue al descanso siendo incapaz de marcar y viendo como el Lyon estaba provocando una expulsión en el lado gallego.

Javi Rueda abre el marcador para el Celta de Vigo

Claudio Giráldez movió el banquillo en el descanso y dio entrada a un Hugo Álvarez que a la postre fue determinante en el devenir del encuentro. El Celta de Vigo se apoyó en Hugo Álvarez en el arranque de la segunda mitad para generarle peligro a un Lyon que continuaba con el guion de tratar de buscar la igualdad numérica con una polémica.

Pero el Celta de Vigo encontró el gol en el 60 en las botas de Javi Rueda que remató un gran pase desde la izquierda al corazón del área por parte de Hugo Álvarez. Con el marcador a favor el Celta de Vigo no cayó en el error de dar un paso atrás y con un inspirado Iago Aspas que entró desde el banco, estuvo a punto de ser el asistente del segundo de Javi Rueda. El canterano pecó de demasiado generoso y trató de dársela a un compañero cuando tenía una posición muy favorable en el 73.

El Olympique de Lyon aprieta en el tramo final

El Lyon apretó en los últimos instantes pero el Celta de Vigo no perdió el orden en defensa y supo contemporizar hasta el final de un partido que por momentos parecía que el árbitro lo decantaría del lado galo. Pero Jutglá, en el 92, se encargó de poner la calma con un gol que mandó al traste las aspiraciones de los galos. En cuartos de final espera al Celta de Vigo el Friburgo alemán.