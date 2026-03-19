El penalti clamoroso no pitado Javi Rueda en el Olympique Lyon - Celta

En el primer minuto del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, el equipo entrenado por Claudio Giráldez se vio claramente perjudicado después de que el árbitro Irfan Pejto, de Bosnia, decidió no castigar un claro pisotón de Tagliafico sobre el carrilero del conjunto gallego

Nada más comenzar el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Olympique Lyon y el RC Celta, el equipo entrenado por Claudio Giráldez se vio claramente perjudicado después de que el árbitro bosnio Irfan Pejto decidiera no pitar un claro penalti que hizo Nicolás Tagliafico sobre Javi Rueda. Una decisión que causó el enfado de los jugadores del equipo gallego y también de su entrenador Claudio Giráldez que hizo gestos de incredulidad ya que la acción fue bastante clara.

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El penalti no pitado por el pisotón de Tagliafico a Javi Rueda

Muy pronto se le pudo poner el partido y, por tanto, la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League, de cara al RC Celta que sufrió en sus carnes la falta de criterio unificado de los árbitros a la hora de aplicar el reglamento y también al usar el VAR.

Minuto 1 de partido y Javi Rueda se adelantó a Nicolás Tagliafico dentro del área del Olympique Lyon. El carrilero del RC Celta se adelantó al argentino el cual pisó en el tobillo izquierdo al futbolista del conjunto celeste que cayó dolorido al terreno de juego.

El RC Celta reclamó penalti porque el árbitro Irfan Pejto no pitó la pena máxima. Una decisión que mantuvo después de que el VAR no le llamara para señalar el penalti.

De este modo, el RC Celta se vio claramente perjudicado al comienzo del encuentro. Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, mostró, entre gestos de incomprensión, su desacuerdo por no tener un penalti a su favor que pudo haber marcado el desarrollo del resto del partido ya que la acción también debería haber supuesto para Nicolás Tagliafico el recibir una tarjeta amarilla o, incluso, la cartulina roja.

Y, a continuación, tarjeta roja a Niakhaté, futbolista del Olympique Lyon

La falta de criterio del VAR y de los árbitros se vio constatada sólo unos minutos después. En el 19', Irfan Pejto sí decidió expulsar con tarjeta roja directa a Niakhaté, futbolista del Olympique Lyon, por un pisotón también a Javi Rueda. Una falta que, sin embargo, fue menos dura que la entrada que realizó minutos antes su compañero Nicolás Tagliafico.

Una tarjeta roja a Niakhaté que fue ratificada por el VAR que no desdijo la decisión del árbitro de Bosnia.

Con todo, el RC Celta primero vio como no le señalaron un penalti a favor bastante claro, pero luego se quedó con un futbolista más durante más de 70 minutos y con empate a uno parcial en la eliminatoria.