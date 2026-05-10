Iago Aspas se hace cuatro veces centenario con el Celta en Primera

El delantero alcanzó la cifra de 400 partidos en la máxima categoría del fútbol español con la camiseta del conjunto celtiña

Iago Aspas sigue sumando números con el Celta de Vigo y el delantero ha alcanzado una curiosa cifra en el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Son 400 partidos en Primera División con el equipo gallego, un llamativo número que da la dimensión del jugador que, además, lo celebró con un triunfo ante los colchoneros.

Desde que debutara en Primera en agosto de 2012, en un partido del Celta de Vigo contra el Málaga en Balaídos, hasta ahora han transcurrido catorce años. Un tiempo en el que Iago Aspas ha sumado los señalados 400 partidos en Primera División. Una cifra que puede aumentar en los encuentros finales de la temporada celtiña.

El agradecimiento del Celta de Vigo

"400 veces gracias, Iago", escribía el Celta de Vigo en una publicación en la que se hacía eco de lo logrado por Aspas. "Alcanzar los 400 partidos en la élite con un solo club está reservado para muy pocos, pero hacerlo defendiendo la camiseta del equipo de tu vida lo convierte en algo todavía más especial", añadía sobre este asunto.

El caso es que Iago Aspas sumó su partido 400 en Primera con el Celta de Vigo entrando al terreno de juego en la segunda parte contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El capitán contribuyó en la victoria de los suyos por 0-1 con el gol de Borja Iglesias.

Los goles y asistencias de Iago Aspas en Primera con el Celta

Son 168 goles y 72 asistencias las que ha logrado Iago Aspas con el Celta de Vigo en Primera División en esos 400 partidos. Un total de 30.591 minutos del atacante cuyo futuro está por resolver, dado que finaliza contrato con los gallegos termina a final de curso.

Curiosamente Iago Aspas suma algunos partidos más en Primera, ya que con el Sevilla FC fueron 16, lo que eleva la cifra total a los 416. Ubicado en el 'top 70' de la historia de los futbolistas con más partidos en la máxima categoría del fútbol español, es el cuarto de los que todavía están en la competición. Sólo lo superan Antoine Griezmann (561), Dani Parejo (555) y Koke Resurrección (516).

Números totales con el Celta de Vigo

Ya en números totales, Iago Aspas ha disputado un total de 569 partidos con la camiseta del Celta de Vigo, si se unen los 400 de Primera, más los de Segunda, Copa del Rey y la Europa League. Son un total de 222 goles y 90 asistencias para esta leyenda del celtismo.