Borja Iglesias recoge el guante de Luis de la Fuente a horas de la prelista de España: "Me encaja muy bien"

El seleccionador le pidió al delantero del Celta que se lo pusiera difícil a la hora de hacer la lista y el 'Panda' ha respondido con tres goles en tres jornadas, el último de una bellísima factura ante el Atlético de Madrid; además, está a solo dos goles de Lamine Yamal en la lucha por el Trofeo Zarra

Borja Iglesias se inventó un golazo en el Metropolitano para dar un importantísimo triunfo al Celta de Vigo. El 'Panda' recibía dentro del área un pase filtrado de Williot Swedberg que no iba a desaprovechar pero es que además lo hizo con una clase tremenda, picando el balón con una sutileza extrema ante la mirada de Jan Oblak y la incredulidad de sus compañeros.

Un tanto de bellísima factura y tercero consecutivo en tres jornadas ligueras que sirve para mandar un claro mensaje a Luis de la Fuente, que este próximo lunes 11 de mayo tiene que enviar a la FIFA la primera selección de jugadores convocados para el Mundial, aunque se trata de una prelista de hasta 55 jugadores, la cual deberá ir filtrando hasta que el 22 de mayo dé a conocer la nómina definitiva de jugadores, de un máximo de 26, para jugar con España el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Borja Iglesias se lo pone difícil a Luis de la Fuente

Borja Iglesias estará en esa prelista de 55 jugadores pero todo hace indicar que también lo estará en la de 26, pero siempre hay lugar a alguna sorpresa de última hora. Por si acaso, el delantero de Celta está haciendo caso y se está encargando de ponérselo difícil a Luis de la Fuente con goles como los de ayer.

"Creo que el contexto personal es buenísimo, tengo mucha suerte, estoy muy feliz, pero luego a nivel futbolístico creo que disfruto de un ecosistema precioso que me encaja muy bien e intento disfrutar cuando me toca en el banquillo o jugar. Claudio me ha abierto un mundo nuevo dentro del fútbol. Estoy muy agradecido a él, a mis compañeros, al club y al cuerpo técnico", declaró en los micrófonos de DAZN tras el partido.

El Celta ganó en el Metropolitano gracias a un golazo suyo. "Lo teníamos claro. Lo ha comentado Claudio por si a alguno se nos olvidaba antes lo difícil que es ganar aquí. Hemos hecho un partido muy serio, sobre todo defensivamente, sufriendo en algunos momentos y el equipo, en bloque bajo, ha recuperado unas sensaciones buenas de los últimos partidos y poder ganar en un estadio así es la hostia", reconoció.

Gracias a su tanto, el Celta recorta dos puntos al Betis, que empató en Anoeta ante la Real Sociedad, y se sitúa a cuatro que la quinta plaza, que da acceso a la próxima edición de la Champions League. "Este equipo, hasta en los momentos más complicados de la temporada, ha seguido creyendo y soñando. No es fácil competir a este nivel, hay que valorarlo mucho. Estamos muy felices por estar metidos en esta pelea y si podemos mirar incluso arriba imagínate. Vamos a intentarlo", admitió.

Por último, el 'Panda' también habló de Iago Aspas, un ejemplo para todo el vestuario. "Para la plantilla, sólo por el jugador que es, por lo que representa como futbolista y más para nosotros los celtistas, es máximo. Si lo tienes en tu vestuario y ves cómo compite cada día, la ilusión que tiene cada mañana, cómo comunica, cómo anima desde fuera, trabaja… Para mí es un ídolo. Es un disfrute máximo poder tenerlo en el día a día".

Borja Iglesias, en la pelea por el Trofeo Zarra

Con los últimos goles que ha hecho Borja Iglesias, el delantero santiagués suma ya 14 dianas en LaLiga, lo que lo sitúa como el cuarto atacante español con más goles en el campeonato, solo por detrás de Lamine Yamal (16), Ferran Torres (15) y Mikel Oyarzabal (15), por lo que se ha metido de lleno en la lucha por el Trofeo Zarra de esta temporada.Es precisamente este último, el capitán de la Real Sociedad, el delantero centro titular de Luis de la Fuente. A Ferrán suele usarlo tanto en punta como en banda y Lamine juega en la banda, por lo que en cuanto a números no hay dudas y Borja debería estar en la lista final de España para el Mundial.

En cuanto a participaciones de gol, es decir, goles más asistencias, Borja Iglesias también es el tercero a nivel nacional. Solo Lamine Yamal, con 27, y Mikel Oyarzabal, con 17, una más que el 'Panda', le superan. El goleador celeste está igualado en esta estadística con Ferran Torres, lo que deja bien a las claras que Borja no solo sabe hacer goles, sino también fabricarlos.