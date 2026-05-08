La caída en picado de Dani Vivian: 15 millones menos y fuera de la última convocatoria de Luis de la Fuente

El central del Athletic Club ve como su valor cae en picado y como su presencia en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial pierde fuerza

La temporada de Vivian está siendo acorde a la del Athletic Club. El futbolista rojiblanco, a pesar de ser una figura influyente, no ha estado al nivel esperado, lo que le ha supuesto una caída en picado de un central que estaba al alza. Esto ha provocado que su valor descienda de manera drástica y que se ha ya quedado fuera de los planes de Luis de la Fuente en la última convocatoria de la Selección española.

El nivel de la defensa del Athletic Club en este curso ha sido uno de los condicionantes del bajo rendimiento del cuadro vasco. Entre ellos destaca el nombre de Vivian, que no ha estado acertado este curso, lo que le ha costado caro. El zaguero, según Transfermarkt, la web especializada en mercado, ha descendido su valor hasta los 25 millones de euros. El central comenzó el curso con un precio de 40 'kilos'. Su mala temporada ha rebajado el precio de Vivian que ve como su valor sigue cayendo en picado.

Acudiendo a los datos reflejados en este curso, Vivian se consolida como uno de los futbolistas más usados por Ernesto Valverde en este curso. El central ha jugado casi 2.300 minutos en lo que va de campaña en LaLiga. En esos minutos, el Athletic Club ha recibido un total de 43 goles, repartidos en 28 encuentros, una media de 1,53 goles por partido.

El Mundial, en juego para Vivian

Este bajón de rendimiento de Vivian ha provocado que el central del Athletic Club se cayese de los planes de Luis de la Fuente en la última convocatoria y sea una de las grandes dudas de cara al Mundial. El riojano dejó al defensa en Bilbao a las puertas del Campeonato del Mundo y llamó en su lugar a Mosquera. "El momento en el que no te ves en la lista es muy duro, sabes que tienes que estar centrado en tu club, pero quieres estar ahí. La Selección te da mucho y al club, hay que saber entender las cosas, seguro que no le ha sido fácil a Luis elegir a los jugadores. Lo que está en mí es demostrar que quiero estar ahí", subrayó recientemente el central del Athletic Club acerca de su ausencia y destacó que "nadie regala nada".

Vivian, ahora, ocupa la zona de las dudas de cara a la lista definitiva de Luis de la Fuente. El riojano decidirá quién se queda finalmente con la plaza en la zaga. Laporte, Cubarsí y Huijsen tienen casi asegurado su sitio, por lo que, en principio, solo hay un hueco más disponibles que se repartirá entre Vivian, Marc Pubill, Mosquera o Le Normand.