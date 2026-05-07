Unai Vencedor se da por vencido: cesión fallida y otro problema para el Athletic

El futbolista cedido por el Athletic Club suma 2 meses sin saltar al terreno de juego por decisión técnica y no ha entrado en la convocatoria de Luis Castro en los últimos 5 partidos de LaLiga. Su futuro lo determinará el Terzic, dependiendo si entra o no en los planes del alemán

El problema de Unai Vencedor en el Levante se traslada al Athletic Club. El futbolista, que este verano salió cedido rumbo al conjunto granota, lleva 2 meses sin jugar en el Levante. La cesión del futbolista vasco está pasando desapercibida y Luis Castro, que se aferra a la lucha por la permanencia, apenas cuenta con el centrocampista. Al finalizar la temporada Unai Vencedor regresará al Athletic Club sin haber cumplido los objetivos de la cesión.

El club vasco dio salida a Unai Vencedor rumbo al Levante para que el centrocampista sumara minutos en Primera división. Su comienzo fue muy positivo, pero el centrocampista ha ido perdiendo protagonismo, sobre todo a raíz de la llegada de Luis Castro al banquillo granota. Tanto es así que el futbolista en préstamo por el Athletic Club suma dos meses sin minutos. Desde el partido ante el Girona en la jornada 27 de LaLiga, el bilbaíno no ha vuelto a enfundarse las botas, siendo desconvocado por el técnico levantino en los últimos 5 partidos. El centrocampista no presenta ninguna lesión y se ha quedado fuera de las convocatorias por decisión técnica. En total, el futbolista suma 993 minutos esta temporada entre LaLiga y la Copa del Rey.

El Athletic Club vuelve a tener un problema con el regreso de Unai Vencedor

Este dato traspasa el problema al Athletic Club. El conjunto vasco, que cedió al jugador para que recuperara el ritmo competitivo de Primera división, recoge a un Unai Vencedor en las mismas condiciones en las que salió del club, sin minutos. El contrato del futbolista finaliza en 2027 y esta experiencia en el Levante no colocan al futbolista en el escaparate para una posible venta. El centro del campo del conjunto rojiblanco está con el cupo lleno y su regreso supondría un 'overbooking' en la medular.

Ahora, el Athletic Club estudia las opciones con el futbolista. Con Marcelino, Vencedor fue uno de los futbolistas más usados de la plantilla, pero la llegada de Ernesto Valverde lo catapultó todo. Ahora depende íntegramente de lo que Terzic, nuevo entrenador del Athletic, tenga pensado hacer con el mediocentro, aunque su actual situación no invita al optimismo con el jugador. Con un año de contrato, el club deberá tomar una decisión acerca de su futuro. Sus últimas cesiones, en el Eibar, Racing de Santander y Levante no han contentado al Athletic Club que espera el regreso del bilbaíno para tomar una decisión firme acerca de su contrato.