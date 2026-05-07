El Athletic Club ve al relevo de Iñaki Williams en el Celtic

Zion Pullan, jugador de las categorías inferiores del Celtic, deslumbra a media Europa y en especial al Athletic Club, que sigue de cerca la proyección del joven futbolista

La cantera es fundamental para el Athletic Club y la dirección deportiva peina Europa en busca de jóvenes talentos para incorporarlos a Lezama. La filosofía del club limita el rango de los fichajes, puesto que en el Athletic solo pueden jugar jugadores nacidos o formados en Euskal Herria. En este contexto, la entidad vasca ha encontrado en el Celtic F.C, equipo escocés, al relevo de Iñaki Williams. Su nombre es Zion Pullan y está firmando unas cifras de récord en las categorías inferiores del combinado verdiblanco.

El delantero del Celtic suma esta temporada 58 goles y 35 asistencias, lo que ha despertado el interés del Athletic Club. Zion Pullan encaja con el perfil que el club vasco busca para el futuro de la entidad vasca. En Lezama, el futbolista terminaría de formarse para dar el salto al primer equipo en un futuro. Según informa La Cantera de Lezama, el futbolista gusta mucho en la dirección deportiva y encaja con la filosofía del club bilbaíno al haber nacido en Tudela, municipio de Navarra.

El jugador, actualmente, tiene 15 años, pero su rápido crecimiento en el mundo del fútbol ya lo han llevado a jugar con la sub 17 del Celtic. La Federación española ya lo ha citado para jugar con la sub 15 tras el interés que ha despertado en Europa con sus extraordinarias cifras. En ocasiones anteriores, el futbolista ha defendido los colores del combinado nacional escocés.

Zion Pullan como relevo de Iñaki Williams en el Athletic Club

Zion Pullan desarrolla su juego entre la banda y la punta de ataque. Su velocidad y su fortaleza física lo diferencian del resto de jugadores y lo asemejan mucho a Iñaki Williams. El perfil de ambos futbolistas es una figura que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo en Lezama y que gusta mucho a la afición rojiblanca.

El navarro es, actualmente, el capitán y una de las leyendas del Athletic Club. El internacional ghanés va camino de los 32 años y, aunque no piensa mucho en ello, su adiós está cada vez más cerca. Es por ello que en Lezama buscan un perfil parecido al del atacante navarro y ven en Zion Pullan potencial para tomar el testigo de Iñaki.

Europa, al igual que el Athletic, sigue de cerca a Zion Pullan

Además del Athletic Club, varios equipos del panorama europeo, al igual que el club rojiblanco, siguen de cerca la evolución del joven delantero del Celtic que se ha convertido en una de las sensaciones de los filiales del fútbol europeo.