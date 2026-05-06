Djaló no levanta cabeza y enciende las alarmas en el Athletic: ni de penalti

El futbolista cedido por el Athletic Club tuvo la oportunidad de redimirse de una temporada nefasta con un penalti decisivo en las semifinales de la Copa del Emir de Catar

La aventura de Djaló en Catar se le está atragantando al extremo cedido por el Athletic Club. El que fue el flamante fichaje rojiblanco en la campaña 24/25 salió rumbo al país catarí debido a que no contaba con la confianza de Ernesto Valverde. Este hecho marcó al futbolista, cuyo único interés es regresar a Bilbao. Pero el extremo no está haciendo méritos para ganarse un puesto en el cuadro de San Mamés. Su campaña en Catar está siendo para olvidar. Entre sus últimas malas actuaciones, Djaló destacó por fallar el penalti que clasificaba al Al Gharafa a la final de la Copa del Emir de Catar.

La oportunidad era de oro para redimirse de una campaña nefasta en Catar, dónde tampoco ha contado con mucho protagonismo. Su juego no convence y su idea de volver a Bilbao dificultaba su regularidad sobre el césped. Aún así, el Al Gharafa seguía avanzando en la temporada, hasta llegar a las semifinales de la Copa del Emir de Catar ante el Al Wakra. El extremo cedido del Athletic Club, como viene siendo habitual, no partió como titular y entró en el minuto 89, con 0-0 en el marcador, para jugar la prórroga.

Los 30 minutos añadidos no movieron el marcador y el partido se fue a penaltis. El Al Wakra comenzó lanzando y fallaron el primer y el cuarto penalti, mientras que en el Al Gharafa no perdonaban. El cuarto penalti corría a cargo de Djaló. Si marcaba, el equipo catarí estaba en la final. El extremo puso el balón en el punto de penalti, cogió carrerilla, respiró y golpeó el esférico. El balón no fue ni a portería y perdonó la ocasión de certificar el pase a la final. Por suerte para él, Luis Alberto, centrocampista del Al Wakra, erró el último penalti y el Al Gharafa se clasificó para la final de la Copa del Emir de Catar. En 29 encuentros, el español ha anotado 2 goles y repartido 2 asistencias, una cifra muy pobre.

Cambio en el banquillo del Athletic Club y mismo problema con Djaló

El fallo desde los once metros condena, aún más, a Djaló y enciende las alarmas en el Athletic Club. El futbolista, una vez termine la cesión, regresará a Bilbao con el objetivo de hacerse un hueco en los planes de Edin Terzic, que ha sido designado como nuevo técnico para la siguiente temporada. Su relación con Ernesto Valverde no terminó de fraguarse. El extremo pedía al 'Txingurri' más confianza, mientras que el técnico le pedía resultados. Ahora, con la salida de Valverde y la llegada del alemán, Djaló espera tener una nueva oportunidad, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo, aunque su rendimiento en esta temporada en Catar no invitan a ser positivos en el Athletic Club con el extremo.