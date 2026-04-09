Una vía de escape para Djaló con la salida de Ernesto Valverde del Athletic Club

La marcha de Ernesto Valverde del Athletic Club otorga una nueva oportunidad a Djaló, que tuvo que salir del conjunto vasco al no entrar en los planes del técnico rojiblanco. Su temporada en Catar deja mucho que desear y apunta a que el conjunto catarí no ejercerá la opción de compra de 10 millones de euros, por lo que regresará a Bilbao, objetivo prioritario del futbolista español

Desde el Athletic Club ya mueven ficha para sustituir a Ernesto Valverde en el siguiente curso. El de Viandar de la Vera anunció que cumpliría su contrato y no seguirá la siguiente temporada en el banquillo de San Mamés. Esta noticia entristeció a la plantilla rojiblanca que echará de menos trabajar con el 'Txingurri'. A su vez, este hecho supone una vía de escape para un 'exiliado' Djaló que tuvo que salir cedido a Catar al no contar en los planes de Ernesto Valverde. La marcha del técnico coincide con el segundo gol de la temporada del extremo, que no veía puerta desde septiembre, un indicativo que apunta a que el Al-Gharafa no ejercerá la opción de compra de 10 millones.

Una nueva oportunidad para Djaló con la salida de Ernesto Valverde

El fichaje de Djaló, hasta el momento, ha sido un fracaso rotundo del Athletic Club. El conjunto vasco llegó a pagar 15 millones de euros al Braga por sus servicios. En su primera temporada, el extremo no cuajó en los planes de Ernesto Valverde, que desterró al banquillo al futbolista para luego 'empujarlo' a salir en busca de minutos fuera del Athletic Club. La operación de cesión se cerró con el Al-Gharafa, en Catar.

El futbolista, lejos de pelear por mostrar su mejor versión, tan solo suma 2 goles en 7 meses de campeonato y apunta a regresar a Bilbao, descartando así una compra del conjunto catarí. La marcha de Valverde, con el que no guardaba una relación nada especial, y la entrada de un nuevo técnico supone una vía de escape para Djaló que apunta a tener una nueva oportunidad para convencer al Athletic Club y revertir lo que hasta ahora parece un disparate de fichaje.

El deseo de Djaló es triunfar en el Athletic Club

Recientemente, Djaló, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo, desveló que echó de menos mas apoyo moral por parte de Ernesto Valverde, al que hace responsable de sus salida del Athletic Club, a pesar de que el futbolista no estaba por la labor de moverse de San Mamés. "Mi objetivo es luchar por mi puesto y tener mi rol. Nadie creía que iba a llegar, llegué y a pesar de una mala temporada mía, para el año que viene voy con una determinación muy diferente", destacaba el futbolista que, anteriormente, en diciembre, señaló a Valverde: "Se lo comenté a Mikel González, el director deportivo. Si Valverde hubiera hecho sentirme un poco más importante habría sido otra historia porque me habría dejado la piel mucho más".

Los números de Djaló dan la razón a Ernesto Valverde

La realidad es que su nivel en Catar deja mucho que desear y da la razón a un Ernesto Valverde que, dentro de poco, dejará de tener voz y voto en el futuro de Djaló. La sensaciones y los números del español en Catar son tan pobres que, su valor de mercado se ha desplomado hasta los 4,5 millones de euros.