Unai Simón, portero del Athletic, hace historia de la mano de Luis de la Fuente: Laporte y Nico Williams, testigos de la gesta

El portero se convertirá en el primer futbolista de la historia del Athletic Club en jugar cuatro grandes torneos por selecciones. Nico Williams y Laporte son los otros dos futbolistas del cuadro vasco que acompañarán a Unai Simón

El Athletic Club está muy bien representado en la convocatoria forjada por Luis de la Fuente de cara al Mundial. Unai Simón, Laporte y Nico Williams son los elegidos por el riojano, del conjunto vasco, para fortalecer una plantilla que aspira a conseguir la segunda estrella. La llamada de Unai Simón con lleva una gesta histórica por parte del guardameta, que se convierte así en el primer futbolista en la historia del Athletic Club convocado para cuatro grandes torneos por selecciones.

El guardameta alavés ya jugó el Mundial de Catar 2022 y las Eurocopas 2020 y 2024, todos ellos como titular, y suma un total 57 partidos con la selección española que le convierten en el que más internacionalidades acumula como jugador del equipo rojiblanco. Por otro lado, con Simón y Nico Williams, que estará también en la Copa del Mundo, son ya cuatro los jugadores del Athletic con dos Mundiales, una lista de la que solo formaban parte Rafa Alkorta (Italia 90 y Francia 98) y Julen Guerrero (Estados Unidos 94 y Francia 98). Esta cita de Francia de hace 28 años, a la que acudieron Alkorta, Guerrero y Joseba Etxeberria, fue la última hasta ahora en la que el Athletic estuvo representado por tres futbolistas. Junto a Simón y Nico ha sido citado por De la Fuente el central Aymeric Laporte, que es además el 28º mundialista del Athletic.

Unai Simón apunta a la titularidad, al igual que Laporte

Con la plena confianza de Luis de la Fuente, Unai Simón opta a ser el portero titular de la Selección española. El meta del Athletic Club ha ido de menos a más en esta temporada en el cuadro vasco y ha terminado el curso siendo una de las figuras destacables del plantel de Ernesto Valverde. La competencia es atroz ya que David Raya y Joan García aspiran a arrebatarle la portería al meta alavés.

Laporte gana enteros para ser el líder de la defensa, junto a Pau Cubarsí. El central del Athletic Club ha compartido vestuario con Unai Simón durante todo el curso. La conexión entre ambos futbolistas será clave par Luis de la Fuente que se nutre del trabajo de Ernesto Valverde de cara a un Mundial a la que España llega como favorita.

Nico Williams vuelve a la convocatoria de la Selección española para ser una figura clave en el Mundial

Parte de ese favoritismo de la Selección de Luis de la Fuente llega gracias a la delantera. Lamine Yamal es la gran estrella y lo acompañará su amigo Nico Williams. El delantero del Athletic Club ha vivido una temporada nefasta por culpa de las lesiones. El extremo, que se ha perdido el tramo final de temporada, llega sin problemas a la cita mundialista y apunta a ser una de las grandes figuras de España para conseguir la segunda estrella. Un buen Mundial supondría un soplo de aire fresco para un Nico Williams que espera poder rehacerse de este curso y dar una alegría al Athletic Club en el próximo curso en los planes de Edin Terzic.