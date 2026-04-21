Unai Simón apaga las dudas de Luis de la Fuente

El portero del Athletic Club vuelve a brillar en San Mamés a falta de dos meses para el Mundial y refuerza su candidatura para defender la portería de España ante un Luis de la Fuente que tendrá la última palabra

Unai Simón es el candidato número 1 para defender la portería de España en el Mundial. Luis de la Fuente confía ciegamente en el portero del Athletic Club, pero la temporada que, hasta ahora, estaba firmando el bilbaíno sembraba el debate en torno a su figura. Esto, sumado a las grandes actuaciones de Joan García y de David Raya ponían en peligro su titularidad. Pero lejos de achantarse, Unai Simón apaga todas las dudas que le puedan surgir a Luis de la Fuente de cara al Mundial con una actuación estelar ante Osasuna.

Unai Simón se reivindica en el Athletic Club y apaga cualquier duda de cara al Mundial

El meta vasco fue el héroe de la tarde en San Mamés y aprovechó la ocasión y que el Mundial está a la vuelta de la esquina, para sacar a la luz el gran portero que es y la seguridad que transmite bajo palo. Unai Simón amargó la tarde a Budimir, al que le atajó un penalti y le negó un gol de cabeza con la que, sin duda, será una de las paradas de la temporada. El meta tiró de reflejos para evitar un gol cantado. A medida que iban pasando los minutos, el portero se vino más arriba y acabó el partido dejando la portería a cero y mandando un mensaje a Luis de la Fuente, que sigue muy de cerca la lucha por la portería. Sobre sus dos grandes paradas a Ante Budimir, un penalti y un cabezazo del croata que evitaron el empate de Osasuna, Unai Simón explicó que "una es de intuición y de estudiarlo y la otra es más de reflejos, algo innato". "No sabría decir cuál es mejor, las valoro igual porque no han entrado", dijo.

Valverde destaca a Unai Simón en el Athletic Club

Ernesto Valverde, tras el partido, no quiso olvidarse del portero vasco, destacando el "porterazo" que es. "Sí, desde luego, ha demostrado el porterazo que tenemos y la suerte que tenemos de tenerle con nosotros, porque no solo por las paradas, sino por las paradas en el momento en el que las ha hecho. Encima, pararle un penalti a Budimir, no me acuerdo de cuándo ha fallado un penalti Budimir o cuándo se lo han parado. Y luego la otra ha sido una parada espectacular. Sí, la verdad es que ha sido decisivo para que nosotros tengamos tres puntos hoy", destacaba el entrenador del Athletic Club.

La responsabilidad cae sobre Luis de la Fuente

Ahora, la decisión final recae sobre Luis de la Fuente que citó a 4 porteros en la última convocatoria, algo que, con casi total seguridad, no ocurrirá de cara al Mundial. Joan García, David Raya, Remiro y Unai García luchan por ser el héroe de España bajo palos, siendo el meta del Athletic Club el favorito para lograrlo.