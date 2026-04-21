Athletic Club 1-0 Osasuna: Un respiro y a por Europa

El Athletic Club, con la victoria ante Osasuna, pone tierra de por medio con el descenso y se reengancha a la lucha por Europa

El Athletic Club se reencontró con San Mamés y con la senda de la victoria ante un Osasuna que tiró a la basura la primera parte. Unai Simón fue el héroe del conjunto rojiblanco, atajando un penalti y amargando la tarde a Budimir. Los vascos, con el 1-0, dejan atrás la amenaza del descenso y miran a Europa.

Guruzeta acierta de cara a puerta

El Athletic Club comenzó el partido dominando y se encontró, a las primeras de cambio con un penalti a favor. Guruzeta peionó con la cabeza y el balón golpeó en el brazo de Torrox. El árbitro no dudó, pero el VAR llamó al colegiado para que revisase su decisión, puesto que el brazo del defensor rojillo estaba pegado al cuerpo y abajo. El árbitro no dudó al revisar las imágenes y anuló el penalti. Aún así, el Athletic Club siguió dominando el partido y, tras una gran acción de Nico Williams dentro del área, Guruzeta puso el 1-0 en el marcador. El internacional español regateó hasta tres jugadores, sacó un chut raso y potente que Sergioo Herrera paró con la rodilla y Guruzeta aprovechó el rechace para anotar su octavo gol en LaLiga. Tras el tanto, el Athletic Club se vino arriba y probó suerte, tanto Jauregizar, como Galarreta, desde fuera del área. El marcador no se movió.

Unai Simón se hace gigante y da la victoria al Athletic Club

La segunda mitad terminó tal y como había comenzado la primera, con el Athletic Club mandando en el terreno de juego y en el marcador. pero pronto iba a cambiar la dinámica con un penalti a favor de Osasuna. En un remate de Boyomo, Yeray Álvarez tocó el balón con la mano y, ante la indiferencia del árbitro, el VAR volvió a llamar al colegiado para que revisase la jugada. El veredicto era claro, penalti. Budimir agarró el balón, cogió carrerilla y disparó a puerta. Unai Simón le adivinó las intenciones y atajó el chut del croata. Osasuna, lejos de amedrentarse, se vino arriba y dispuso de otra gran ocasión, con los mismos protagonistas. Budimir remató de cabeza un gran balón de Javi Galán y, cuando todo el mundo cantaba gol, Unai Simón sacó a pasear el gato que lleva dentro y realizó una de las paradas de la temporada. Estuvo espectacular. Tras esto, llegaron las malas noticias para el Athletic Club. Laporte se rompió, Yuri se desplomó y Yeray terminó el partido muy acalambrado. Quien no terminó el partido fue Jauregizar que vio, en el 90, la segunda amarilla.

Ficha técnica:

1.- Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte (Vivian, m.74) Yuri (Adama, m.81); Ruiz de Galarreta (Rego, m.64), Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer (Sancet, m.64), Nico Williams (Navarro, m.64); y Guruzeta.

0.- Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando (Raúl, m.84), Galán; Moncayola (Moi Gómez, m.84), Torró (Rubén Moro, m.71); Rubén García (Iker Muñoz, m.71), Aimar (Kike Barja, m.78), Víctor Muñoz; y Budimir.

Gol: 1-0, m.16: Guruzeta.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Expulsó por doble amonestación a Jauregizar (m.10 y m.91). Mostró tarjeta amarilla a Iñaki Williams (m.97), del Athletic, y a Aimar (m.48) y Moi Gómez (m.98), de Osasuna.

Incidencias: Partido de la 33ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 47.500 espectadores en las gradas.