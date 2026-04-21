Athletic Club - Osasuna, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque entre el Athletic Club y Osasuna perteneciente a la jornada 33 de LaLiga

¡Buenas tardes y bienvenidos a San Mamés! En la tarde de hoy les narraremos todo lo que acontezca el primer duelo de la jornada 33 de LaLiga entre el Athletic Club y Osasuna. ¡Arrancamos con la previa!

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, recalcó que el en San Mamés frente a Osasuna es "vital" en la situación en la que se encuentra el equipo rojiblanco y que en el vestuario únicamente piensan en ganar este encuentro. "Para nosotros es un partido importantísimo. Eso no significa que lo vayas a ganar, pero sí que debemos tener esa determinación por hacerlo, sabiendo y reconociendo los méritos que tiene el rival y lo difícil que nos resulta ganarle aquí", reflexionó el técnico en la rueda de prensa previa.

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado que su equipo está “en un buen momento”, ante el “dificilísimo” partido de mañana, martes, en San Mamés ante el Athletic. “Son partidos que por sí mismos motivan al equipo”, ha iniciado la comparecencia, asegurando que viajan a Bilbao “a ganar, algo que está más claro que el agua”. “Todos sabemos lo difícil que es ganar ahí, pero lo vamos a intentar”, ha añadido. Sobre la campaña del Athletic, con un punto menos que Osasuna, Lisci ha sido claro: “La Champions le ha quitado puntos y las múltiples lesiones igual. La plantilla entera la han recuperado ahora e irán a más, porque cuando se juntan los buenos, es un equipo de un nivel altísimo”.

Todos ellos, además de los miembros de la junta electoral presidida por Ainhoa Gutiérrez, le acompañaron en esta primera intervención como nuevo presidente rojiblanco. “Seguimos llenos de ilusión y cargados de energía para hacer crecer al Athletic en todos los campos: el deportivo, el social, el económico y, por supuesto, en el transversal”, afirmó.

Jon Uriarte, reelegido el pasado sábado como presidente del Athletic Club para los próximos cuatro años, pronunció en la sede de Ibaigane sus primeras palabras como máximo mandatario rojiblanco de forma oficial en las que aseguró que él y su junta van a "darlo todo" por no defraudar. En su discurso, Uriarte se mostró agradecido con “todos los socios y socias por su apoyo y mensajes de ánimo”.

La entrada de Alex Berenguer en la media punta en lugar de Oihan Sancet es la principal novedad en el once del Athletic Club para enfrentarse a un Osasuna en el que Alessio Lisci, como se esperaba, da entrada al central Boyomo y al centrocampista Lucas Torró en los puestos del sancionado Catena y de Iker Muñoz.

Si el Athletic Club logra la victoria en la tarde de hoy, se plantaría con 41 puntos, a 3 de Europa a la espera de lo que haga el Celta y los demás equipos que luchan por un puesto en Europa. Por otro lado, si es Osasuna el que se lleva el gato al agua, sumaría un total de 42 puntos, rozando los puestos europeos

A diez minutos de que arranque el partido, los futbolistas se retiran al túnel de vestuarios para la charla previa y enfundarse el mono de trabajo

Athletic Club y Osasuna abren la jornada 33 de LaLiga con un mismo propósito, ganar para meterse en la lucha por Europa. El equipo vasco llega a la cita en un mar de dudas, mientras que el futuro de la entidad rojiblanca se emborrona tras una temporada decepcionante. Osasuna, por su parte, se presenta en San Mamés dispuesto a darle la puntilla al Athletic Club y seguir sumando de cara a una recta final de temporada que será apasionante tanto en San Mamés como en El Sadar.

El Athletic Club, en apuros

El Athletic Club regresa a 'La Catedral' diez días después de la dolorosa derrota frente al Villarreal. Un 1-2 ante los de Marcelino que provocó el enfado de buena parte de una afición. Los de Ernesto Valverde, por lo tanto, tratarán de reconciliarse con sus seguidores y alcanzar por fin esa cifra de 41 puntos que se da por hecho que aleja definitivamente cualquier peligro clasificatorio. El objetivo de los rojiblancos no es otro que sumar una victoria que les aseguraría virtualmente la permanencia para enfocar la recta final del campeonato en la pelea, aún muy abierta, por alcanzar un billete europeo para la próxima temporada. En una semana en la que se ha confirmado que Jon Uriarte será presidente del cuadro vasco hasta 2030, el bilbaíno volverá a sentarse en el palco de San Mamés tras el encontronazo con la grada de animación.

Osasuna encara la cita ante el Athletic Club en un buen momento de forma

Osasuna, por su parte, encaran la cita en un buen momento de forma tras encadenar tres jornadas sin perder. La victoria frente al Girona y los empates ante Alavés y Betis han permitido a los navarros sumar confianza en un tramo decisivo de la temporada. El equipo navarro quiere dar un paso más y consolidar esa dinámica positiva con un triunfo de prestigio lejos de El Sadar. Sería, además, su tercera victoria a domicilio del curso, un dato que refleja una de las asignaturas pendientes del equipo. Mejorar su rendimiento fuera de casa se presenta como clave si quieren seguir aspirando a cotas mayores. Y es que los números evidencian ese contraste: el Osasuna baja notablemente sus prestaciones cuando actúa como visitante, donde ocupa la 17ª posición en esa clasificación específica.