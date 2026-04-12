Athletic Club 1-2 Villarreal: El submarino asalta San Mamés y compra más de medio billete para Champions League

Se adelantó el cuadro groguets en el 27 tras una gran acción grupal que cerró Sergi Cardona. Alfon hizo el segundo al filo del descanso y Guruzeta recortó distancias en el 85

Athletic Club y Villarreal se presentaban este domingo en San Mamés con la tarea de dar una mejor imagen que la de sus últimos encuentros en los que no fueron capaces de chutar a portería. El Athletic Club se presentó con la novedad de Nico Williams en el once titular después de cinco semanas de ausencia. El encuentro empezó con un ritmo frenético y este fue a más debido a la lluvia que cayó con intensidad durante toda la primera parte en San Mamés.

Gol de todo el equipo para el Villarreal

El Athletic Club presionaba la salida de balón del Villarreal desde atrás y en una de esas salidas, los de Marcelino arriesgaron mucho pero este riesgo les salió a la perfección. Desde Luiz Junior a Sergi Cardona que completó la acción con una gran vaselina que superó a Unai Simón y significó el primer gol del partido a los 27 minutos.

Pocos minutos después llegó una interrupción por un choque entre Gerard Moreno y Laporte que terminó con un aparatoso vendaje para ambos y un Athletic que quería empatar antes del descanso.

Alfon deja helado al Athletic Club al filo del descanso

Apretó el Athletic en los seis minutos de añadido pero cuando parecía que el encuentro se iría con 0-1 o en todo caso con 1-1, un córner favorable a los de Ernesto Valverde terminó con una contra que en primer lugar prolongó Gerard Moreno para la carrera de Alfon y que terminó con el ex del Sevilla provocando el error de Lekue y haciendo el 0-2 en el 50 del primer tiempo. San Mamés se quedó helada por el momento en el que se produjo el segundo tanto de los castellonenses.

El Villarreal amenaza con nuevas contras al Athletic Club

El segundo tiempo estuvo marcado en su inicio por las ganas que le puso el Athletic Club para tratar de recortar distancias cuanto antes. Los de Ernesto Valverde, que dejó en el banco al gran señalado en el segundo gol, Lekue, trataron de encerrar a un Villarreal que dio siempre señal de solvencia defensiva.

Mientras tanto los de Marcelino, tal y como hicieron en el primer tiempo, se dedicaron a robar y correr mucho y bien para montar contras que estuvieron cerca de significar el tercer tanto para los visitantes. En una jugada en la que el Athletic Club perdió en el centro del campo, Mikautadze lo intentó desde lejos pero solo el bote del balón impidió el tercero del Villarreal.

Guruzeta recorta distancias para el Athletic Club

Los cambios no surtieron efecto en el Athletic Club y sí en un Villarreal que supo mantener el nivel de presión sobre el centro del campo de los locales. Los groguets hicieron del contragolpe su mejor arma y la llevaron al extremo para, no sin sufrimiento debido a un gol de Guruzeta en el 84, hacerse con un importante triunfo que le sirve para ponerse a cuatro de distancias del cuarto y acercarse más aún a terminar la temporada en la tercera posición. Hubo un tercer gol en el Villarreal pero quedó anulado por fuera de Pepe y el Athletic protestó levemente un posible penalti sobre Laporte.