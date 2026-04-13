El dolor de cabeza de Ernesto Valverde con el lateral derecho:﻿ "Claro que es decisión técnica"

Tras dejar a Areso fuera de la lista de convocados por decisión técnica, Valverde puso a Lekue como titular, que cuajó una mala primera parte y fue cambiado al descanso por Gorosabel, siendo evidente que es una posición que tiene muchos problemas...

La derrota del Athletic ante el Villarreal ha vuelto a traer viejos fantasmas a San Mamés. El conjunto de Ernesto Valverde tenía ante sí una gran oportunidad volver a engancharse a la lucha por los puestos europeos tras los pinchazos de Celta, Real Sociedad y Betis pero el conjunto de Marcelino García Toral apenas dio opción al cuadro rojiblanco.

Los goles de Sergi Cardona y Alfon en la primera parte fueron una losa demasiado pesada que no pudieron levantar pese a que Guruzeta logró recortar distancias en el tramo final del partido. Ahora, los hombres de Valverde vuelven a mirar más abajo que arriba, pues casi todos los equipos que luchar por la permanencia han logrado sumar y ahora el descenso está a tan solo seis puntos de distancia.

El encuentro de San Mamés dejó varias lecturas y una de ellas es el grave problema que tiene el equipo en el lateral derecho, donde ni Lekue, ni Gorosabel ni Jesús Areso terminan de asentarse como titular ni mucho menos de convencer al técnico de Viandar de la Vera. Y anoche fue el más claro ejemplo.

Después de apostar la jornada anterior por un central como Vivian como lateral derecho aunque fue Areso el que jugó en la segunda parte los últimos 20 minutos pero para este partido, el de Cascante se quedó fuera de la lista de convocados por decisión técnica. Así, Valverde despejó la incógnita del once titular poniendo de inicio a Lekue, pero el 'Txingurri' no tardó en cambiarlo y al descanso ya había metido a Gorosabel.

Y es que el de Deusto quedó retratado en el segundo gol del Villarreal después de que perdiera el duelo con Alfon cuando tenía toda la ventaja para ganar el balón y cederla a Simón, pero el lateral dudó en si controlar o pasarla al portero, falló y dejó en ventaja al futbolista amarillo, que no perdonaría en el mano a mano ante Unai Simón.

De Lekue a Areso, la explicación de Ernesto Valverde

Sin embargo, tras el partido, Ernesto Valverde no quiso hacer leña del árbol caído y en lugar de señalar al jugador por su fallo, justificaba su cambio como algo ya decidido anterior al segundo gol del Villarreal. "Ya le tenía pensado para tener algo más de profundidad. Nosotros procuramos fomentar los del rival y ellos los nuestros. Ha sido una jugada desafortunada, como otras que pueden suceder", explicaba el míster rojiblanco.

También fue cuestionado Valverde sobre la decisión dejar fuera de la lista a Jesús Areso después de haber visto el enorme agujero en el lateral derecho. "Sí, claro que es decisión técnica. Todos son decisiones técnicas. Si pongo a Vivian es una decisión técnica, si saco a Lekue también, si no convoco a Areso también, y si saco a Gorosabel también. Cuando he puesto a Areso, también ha sido una decisión técnica. Es verdad que esa posición no tiene un dueño fijo, como pueden ser otras posiciones. Evidentemente, vuelvo a decir, ya lo dije el otro día, es porque siempre buscas algo", finalizó.