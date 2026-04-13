Ernesto Valverde habla sobre la vuelta de Nico Williams y los pitos de San Mamés

El técnico del Athletic Club no escondió la preocupación por la situación de los suyos tras una derrota que les deja con 38 puntos y a seis del descenso que ahora marca el Elche

El Athletic Club quería ganar este domingo para acercarse a la permanencia virtual y de paso verse más próximo a los puestos europeos que este año podrían llegar al séptimo siempre y cuando el Atlético de Madrid sea campeón de Copa del Rey.

Los vascos no supieron frenar la buena salida de balón del Villarreal y tampoco las contras de los de Marcelino en una primera parte marcada por la efectividad. Guruzeta recortó distancias en el tramo final pero no fue suficiente a pesar de que también se reclamó un penalti en el descuento. Tras el choque, Ernesto Valverde analizó la derrota de los suyos.

Los pitos de San Mamés que entiende Ernesto Valverde

Ernesto Valverde se mostró comprensivo con los silbidos de San Mamés tras consumarse la derrota ante el Villarreal: "Bueno, en el fútbol siempre pasa lo mismo. Tienes que ganar. Si no ganas, pues, bueno, a la gente no le gusta. Aquí y en todas partes. Cada público siempre piensa que es diferente, pero, en el fondo, todo es igual. Hay que ganar".

Además, sobre si está cuestionado por su afición, Valverde también lo entendió por ser el responsable del equipo: "Bueno, está claro que el entrenador es el responsable del equipo. Y cuando no se gana, pues, obviamente... No sé si estoy más o menos cuestionado, porque no lo sigo, pero, evidentemente, cuando hay una reprobación hacia el equipo, uno siente que también es una reprobación hacia lo que hace él. Es una... Siempre todo se concentra en la figura, muchas veces, del entrenador. Es una cuestión que sabemos todos y, si es así, hay que aceptarla".

El descenso al que mira el Athletic Club

Ernesto Valverde comentó que el Athletic siempre mira hacia arriba y hacia abajo pero sin dejar de ser conscientes sobre la situación del equipo: "Bueno, es una cuestión que, si estás metido dentro de este negocio del fútbol, siempre la tienes en cuenta. Nosotros siempre miramos para abajo. Y para arriba, claro, se puede mirar para todas partes, pero quien no es consciente de esa situación es quien no sabe de qué va esto".

La vuelta de Nico Williams

Sobre el encuentro Nico Williams, pidió en cierto modo paciencia con el jugador al haber vuelto después de varias semanas en el dique seco: "Nico ha estado mucho tiempo parado y jugando con molestias. Ahora no podemos pensar que, simplemente que esté él, está todo solucionado. También teníamos un rival muy difícil". Además sacó la cara por Lekue, que tras el fallo en el segundo tanto, fue sustituido en el descanso: "Ya le tenía pensado para tener algo más de profundidad. Nosotros procuramos fomentar los del rival y ellos los nuestros. Ha sido una jugada desafortunada, como otras que pueden suceder".